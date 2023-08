Mancini tradisce l’Italia: accordo con un’altra Nazionale

Clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore con l’annuncio inaspettato e ufficiale delle dimissioni di Roberto Mancini che ha deciso di lasciare la Nazionale dell’Italia e firmare l’addio.

Decisive saranno le prossime ore perché si vocifera che l’ormai ex commissario tecnico sia già pronto per approdare su una nuova panchina in vista di quelle che saranno le prossime settimane.

Il tecnico avrebbe ricevuto una grande offerta irrinunciabile per il suo futuro e anche per questo motivo sarebbe arrivata la rottura con la Nazionale italiana.

Calciomercato: Roberto Mancini lascia l’Italia, il motivo

La Nazionale italiana e Roberto Mancini si sono detti addio in queste ore ed è anche arrivato il comunicato ufficiale del club. Una brutta notizia per il sistema di calcio italiano dopo che insieme si erano raggiunti grandi obiettivi. Infatti, dopo il fallimento dell’Italia di Ventura che non partecipò ai Mondiali 2018, è stato avviato un nuovo ciclo pazzesco con l’ex ct che ha raggiunto grandi risultati come il record di risultati positivi di fila fino ad arrivare all’inaspettata vittoria degli Europei 2021.

Un momento massimo per la Nazionale che con Mancini ha riportato in alto il nome dell’Italia, che è tornata ad essere temuta. Fino poi ad arrivare alla seconda incredibile mancata qualificazione ai Mondiali, quelli del 2022 in Qatar che anche si sono giocati senza gli azzurri. Da lì già il ct aveva pensato di presentare le dimissioni, poi respinte dalla FIGC e Gravina. Questa volta non è stato possibile però, la rottura tra le parti è arrivata e ora sembra essere svelato anche il motivo.

Roberto Mancini ha lasciato l’Italia e potrebbe presto allenare una nuova Nazionale. Il tecnico ha intenzione di svoltare in vista del prossimo anno e c’è la possibilità andare subito ad accettare una nuova importante offerta che gli darebbe una svolta economica.

Italia: Mancini dice addio per l’Arabia Saudita

Sembra che possa arrivare da un momento all’altro un nuovo annuncio che riguarda il futuro di Roberto Mancini che ha già lasciato la panchina dell’Italia e andrà a firmare un nuovo contratto, in Arabia Saudita con la Nazionale.

Si riaccende il calciomercato degli allenatori in vista dei prossimi mesi, perché ora si decide tutto quello che può essere decisivo per il futuro di alcuni tecnici come anche Mancini che ha lasciato l’Italia e lo vogliono in Arabia Saudita.

Arabia Saudita: Mancini pronto ad accettare

In arrivo una svolta economica per il tecnico italiano. Infatti, il calciomercato può portare Roberto Mancini a firmare con la Nazionale dell’Arabia Saudita. Gli sceicchi dell’Arabia Saudita sono pronti a convincere l’allenatore a diventare il nuovo ct della Nazionale saudita in vista di un progetto che potrebbe diventare presto storico.