Inzaghi pesca ancora in casa Lazio: colpo nerazzurro

L’Inter lavora sul mercato del futuro, Inzaghi guarda ancora in casa Lazio: il prossimo obiettivo potrebbe essere lui.

La super Inter creata da Marotta e Ausilio e guidata sapientemente da Simone Inzaghi sembra inarrestabile. In campo, e fuori. La partenza sprint di questa stagione, con risultati importantissimi in campionato e un pareggio, sofferto ma prezioso, in Champions, ha galvanizzato l’ambiente.

Un dirigente esperto come Marotta, però, sa bene quanto poco possa bastare per perdere la bussola. E anche per questo motivo, mentre si gode l’Inter del presente, pensa già a quella del futuro, e a uno dei prossimi colpi di mercato per l’estate. Un ennesimo arrivo a tinte biancocelesti.

Che Inzaghi abbia un debole per i suoi ex giocatori non è un segreto. Il legame tra l’allenatore e la Lazio è rimasto fortissimo. Lo dimostra ad esempio la sua scelta di portare a Milano lo scorso anno un difensore esperto come Acerbi. Solo lui ha avuto il coraggio di scommetterci. E ha avuto ragione.

Stavolta però nel mirino dell’ex allenatore biancoceleste ci sarebbe un profilo diverso, un giocatore nel pieno della maturità e in grado di interpretare al meglio la sua idea di calcio. Un affare difficile, ma non impossibile, anche se tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi mesi.

Mercato Inter, Inzaghi guarda in casa Lazio: il nuovo obiettivo è un suo vecchio pupillo

Se c’è un ruolo nel suo scacchiere tattico al quale Inzaghi tiene particolarmente e a cui chiede moltissimo è quello del quinto di centrocampo. Sia a destra che a sinistra, l’allenatore ha sempre voluto giocatori in grado di fare le due fasi perfettamente e di macinare chilometri su chilometri senza troppi problemi.

Anche per questo Marotta nel corso dell’estate ha deciso di chiudere l’affare Cuadrado. L’ex Juventus, pur non essendo più giovanissimo, è infatti un calciatore duttile e nel corso della carriera ha dimostrato di poter ricoprire questo ruolo al meglio. Per il futuro, però, potrebbe servire altro.

Il colombiano è stato infatti una scommessa, un affare low-cost per coprire una falla nella rosa. Il vero obiettivo per il prossimo anno, quando con tutta probabilità l’ex bianconero terminerà la sua avventura nerazzurra, è un vecchio pupillo di Inzaghi: Manuel Lazzari.

Tornante ideale fin dai tempi della Spal, negli ultimi anni il nazionale azzurro si è dovuto trasformare in un terzino destro nella linea a quattro di Sarri. E lo ha fatto anche con risultati discreti. Dovesse però bussare alla sua porta un ex mentore come l’attuale tecnico nerazzurro, difficilmente potrebbe dire di no a un’eventuale offerta.

Un’idea, per il momento. Null’altro, considerando anche che all’estate manca ancora molto tempo. Resta però la suggestione nella mente di Inzaghi, e il desiderio mai sopito di fondere il meglio della sua vecchia Lazio con questa Inter apparentemente difficile da perfezionare, ma con un potenziale ancora tutto da scoprire.