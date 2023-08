Salta Napoli-Sassuolo, è ufficiale: annuncio a sorpresa del mister

La partita di domani del Maradona fra il Napoli campione d’Italia ed il Sassuolo di Alessio Dionisi dovrà fare a meno di uno dei campioni più attesi, visto che stiamo parlando di uno dei giocatori più forti nel suo ruolo in Serie A.

Costretto a saltare anche la prima di campionato a causa di un infortunio, il giocatore non figurerà né fra i titolari e né tantomeno fra i convocati della sfida di domani in quel di Fuorigrotta, anche perché il mister ha annunciato e confermato quanto effettivamente era trapelato in questi giorni di avvicinamento e lavoro alla seconda giornata di campionato.

Nella conferenza stampa di oggi, infatti, l’allenatore ha confermato che il top player salterà Napoli-Sassuolo per lo stesso infortunio che non gli ha permesso di essere disponibile alla prima di Serie A. I tempi di recupero da questo, comunque, si starebbero decisamente riducendo.

Salta Napoli-Sassuolo per infortunio: è ufficiale

Ovviamente i tifosi speravano in tutt’altro, ma pochi minuti fa in conferenza stampa è arrivata la conferma dell’allenatore: uno dei campioni più attesi della sfida dei Maradona fra il Napoli ed il Sassuolo non sarà convocato a causa di un infortunio.

In realtà il giocatore nel corso di questa settimana era tornato a lavorare gradualmente in gruppo danno anche sensazioni positive in vista della sfida di domani sera in quel di Fuorigrotta, ma visto che il problema del quale si sta parlando è abbastanza delicato, l’allenatore ha alla fine deciso, a malincuore vista l’importanza del giocatore nei suoi schemi, di evitare forzature e lasciare a casa il campione per tornare ad averlo al 100% per la prossima giornata di Serie A.

C’è dunque un’importante assenza da registrare per la sfida di domani fra Napoli e Sassuolo. Stando infatti a quanto confermato da Alessio Dionisi in conferenza stampa, Domenico Berardi non prenderà parte alla spedizione in Campania degli emiliani contro il club campione d’Italia.

Berardi salta anche Napoli-Sassuolo: l’annuncio di Dionisi

Domenico Berardi salterà la partita di domani contro il Napoli, come confermato da Alessio Dionisi che in conferenza stampa ha annunciato il secondo forfait consecutivo del capitano del Sassuolo dopo quello di settimana scorsa contro l’Atalanta.

In merito alle condizioni di Mimmo, però, l’allenatore neroverde si è dimostrato essere particolarmente positivo dicendo: “Berardi si è allenato con la squadra in questi giorni, ma ho ed abbiamo preferito evitare di forzarlo. Deve ancora raggiungere la condizione migliore, ma siamo abbastanza sicuri che tornerà disponibile per settimana prossima.”

Il Sassuolo perde Berardi, il Napoli ritrova Kvaratkshelia

Se da un lato il Sassuolo perde, ancora, Domenico Berardi, dall’altro il Napoli ritrova la sua stella di rientro da un infortunio muscolare: Kvicha Kvaratskhelia. Per la prima volta dal suo arrivo in panchina, Rudi Garcia potrà dunque mandare in campo la coppia del gol che nella passata stagione ha permesso al club partenopeo di conquistare il tanto sognato, e meritato, scudetto.