Futuro Allegri: chiuderà allenando una Nazionale

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri che oggi è concentrato sulla Juventus ma per il futuro potrebbe pensare ad una Nazionale.

Ci sono state diverse occasioni importanti per l’attuale tecnico bianconero che è intenzionato a svoltare per quelle che possono essere le scelte future. Al momento però è totalmente con la testa al club bianconero.

Sull’allenatore sono state tantissime le notizie di calciomercato scivolate fuori da ogni quotidiano riguardo le sue possibili destinazioni una volta chiusa la carriera con la Juve.

Calciomercato Juventus: Allegri e un futuro da decidere

Sono settimane decisive per quello che potrebbe accadere in vista delle prossime stagioni per quanto riguarda l’allenatore della Juventus. Perché il tecnico bianconero ha intenzione di svoltare la stagione attuale appena iniziata dopo due anni completamente deludenti dove non sono arrivati trofei e ci sono state sconfitte pesanti anche nelle competizioni europee. Le prossime settimane possono iniziare ad essere decisive per il futuro del tecnico toscano.

Perché Allegri è legato da un contratto fino al 2025 con la Juventus per un pesante ingaggio. Più volte si è parlato di un suo addio per allenare altri club importanti o anche una Nazionale, ma nulla si è mai concretizzato e allora la società ha deciso di continuare con lui alla guida per evitare di gettare a vuoto per anni un pesante ingaggio e anche per provare a risolvere internamente la questione dei risultati che sono mancati negli ultimi due anni.

Intanto, si cerca di capire quello che può essere il calciomercato per Allegri con la Juventus che potrebbe anche pensare di confermare anche nei prossimi anni l’allenatore se dovesse continuare come ha iniziato. Alla prima giornata di questo nuovo campionato è arrivata una vittoria netta per 3-0.

Allegri in una Nazionale? Annuncio di Galeone

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri e il possibile approdo in una Nazionale da allenatore per gli ultimi anni della sua carriera. A darne l’annuncio è stato Giovanni Galeone che ha risposto così sul tecnico a Radio Sportiva:

“Molti anni fa, quando c’era Petrucci Presidente del Coni, c’era la possibilità per Allegri di allenare l’Italia. Ultimamente poteva avere anche questo tipo di idea, come finire la carriera nel calcio”.

Juventus: Allegri resta e punta al riscatto

In futuro mai dire mai, ma al momento Allegri è pienamente concentrato sulla Juventus e ha rifiutato anche folli offerte dall’Arabia Saudita. L’allenatore è in piena sintonia con la società bianconera al momento dopo aver affrontato dei momenti difficili nel recente passato.