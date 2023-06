UFFICIALE – Arriva Kim e parte Cancelo: destinazione in Serie A

Da una parte l’arrivo di Kim al Bayern Monaco, dall’altra quella legata all’approdo di Joao Cancelo, che porta alla notizia ufficiale.

Mancano pochi dettagli, il Bayern Monaco attenderà ancora qualche giorno per annunciare il colpo con clausola che porterà Kim Min-Jae dal Napoli al club bavarese ma quest’oggi è giunta un’ufficialità che riguarda Joao Cancelo.

Addio al Bayern Monaco, con la destinazione che lo riguarda, per un ritorno a sorpresa in Serie A. Dopo un passato vissuto tra Inter e Juventus, ecco che Cancelo torna tra le idee di un club italiano.

Calciomercato, arriva Kim e Cancelo è verso la Serie A: la notizia è ufficiale

La notizia su Joao Cancelo è ufficiale, dopo i diversi rumors che hanno riguardato il Bayern Monaco per quanto riguarda il calciomercato in entrata, occhio alle uscite.

Perché sarà doppia la separazione dal club bavarese e dalla Bundesliga, dopo soli sei mesi vissuti in Baviera. In Germania per rinforzare un club che non è riuscito a vincere la Champions League, mettendo a rischio anche il campionato che il Bayern ha vinto solo all’ultima giornata di campionato, sorpassando il Borussia Dortmund all’ultima “curva”.

Le cose adesso passano per il calciomercato e, oltre ad aver salutato Blind, il Bayern Monaco ufficializza anche la separazione con Cancelo che tornerà al Manchester City, ma non per restare. E su di lui spuntano le ipotesi di un ritorno in Serie A, in un club nel quale ha già giocato.

Bayern Monaco, Cancelo non riscattato: è ufficiale, può tornare in Serie A

È ufficiale la notizia sul mancato riscatto di Joao Cancelo, il Bayern Monaco lo rispedisce al Manchester City. Stesso City che va comunque per la rivoluzione sulle corsie dopo che, ceduto Walker, saluterà anche il portoghese.

Joao Cancelo vuole ritrovare titolarità al centro di un progetto importante e, con la nuova Juventus che sarà di Cristiano Giuntoli a partire da stasera e domani, il primo nome per la fascia e per sostituire Cuadrado, potrebbe proprio essere lui che tornerebbe così a Torino.

Ultime Juventus, ipotesi Cancelo: le cifre dell’operazione

Dopo l’ufficialità del mancato riscatto dal Bayern Monaco, il City metterà comunque in uscita il terzino portoghese. Joao Cancelo continua a piacere alla Juventus che, dopo la separazione ufficiale da Juan Cuadrado, ha bisogno di un nuovo innesto.

Le valutazioni su Cancelo restano alte, il City spara alto nelle cifre chiedendo per il suo cartellino la bellezza di 40 milioni. I bianconeri vanno verso i 25, oppure con l’ipotesi di un prestito con obbligo o diritto di riscatto, a cifre differenti comunque, da trattare con il club britannico.