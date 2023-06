Milan, clausola choc per il bomber: tutti i dettagli

Colpo di scena per il calciomercato del Milan con i rossoneri che potrebbero chiudere per il bomber ad un prezzo molto contenuto.

L’addio di Zlatan Ibrahimovic apre un buco nella rosa del Milan che deve cercare un nuovo attaccante di livello internazionale in vista della prossima stagione.

Negli ultimi giorni il calciomercato del Milan ha avuto un’importante svolta con i rossoneri che stanno chiudendo i primi colpi per la prossima stagione. Ormai chiuso l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea così come quello di Pulisic che sembra essere convinto ad accettare la proposta dei rossoneri.

E’ fatta da tempo per Marco Sportiello, che è anche stato ufficializzato, e Luka Romero della Lazio appare ormai molto vicino. La dirigenza è però al lavoro per chiudere l’acquisto di un centravanti che potrebbe giungere a Milanello per una cifra relativamente bassa.

Stando a quanto affermato da TuttoSport il Milan sarebbe sempre più vicino ad Alvaro Morata. Ad aiutare i rossoneri c’è la clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, il bomber è in arrivo: la clausola aiuta

Per portare via dalla Spagna il centravanti, secondo il retroscena svelato dal giornale torinese, basterebbero circa 10 milioni di euro con un ingaggio che è sicuramente alla portata delle casse del club meneghino. Un affare che mettere a disposizione di Stefano Pioli un attaccante di esperienza internazionale e che possa alternarsi al centro dell’attacco con Olivier Giroud che ha da poco rinnovato fino al giugno del 2024.

Per un acquisto, quello di Morata, che sarebbe in linea con il nuovo corso del club meneghino che fa grande attenzione ai conti.

Su Morata c’è però da registrare anche l’interesse da parte dell’Inter. I nerazzurri infatti avrebbero spostato il proprio focus negli ultimi giorni sull’attaccante spagnolo. Le difficoltà nel confermare Romelu Lukaku al centro del proprio reparto offensivo per via delle alte richieste del Chelsea, hanno portato l’Inter a guardarsi intorno ed a valutare la candidatura dell’ex Juventus per il ruolo di centravanti con Marotta che apprezza molto Alvaro Morata.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra Milan ed Atletico Madrid per provare a trovare un accordo con il Milan che potrebbe anche decidere di scavalcare la società spagnola andando a pagare la clausola rescissoria e chiudere a 10 milioni per uno degli attaccanti più importanti a livello europeo. L’eventuale arrivo di Morata in rossonero potrebbe portare alla cessione definitiva di Lorenzo Colombo, tornato dal prestito al Lecce.