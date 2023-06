Ladri in casa, brutta disavventura: ecco cosa è successo al centrocampista

Ladri in casa per il centrocampista che, dopo uno Scudetto vinto in Serie A da protagonista, si appresta a vivere una nuova stagione.

Vacanze che sono state interrotte dalla brutta disavventura che ha vissuto in prima persona, con i ladri che hanno fatto irruzione nella sua abitazione. È al centro delle voci di calciomercato il giocatore che, in questo periodo e dopo l’avventura vissuta in Serie A, si stava godendo l’estate che anticipa la sua nuova stagione.

I ladri hanno portato via dall’abitazione del centrocampista un gran bottino, rovinando così il bel momento che il calciatore stava vivendo con tutta la sua famiglia, nelle vacanze in Sardegna.

Ladri in casa, vacanze rovinate al centrocampista: ecco cosa è successo

I ladri fanno piazza pulita dall’abitazione di uno dei migliori centrocampisti di Serie A che, con la sua famiglia, si stava godendo le vacanze nella nostra bellissima Italia.

Bruttissime notizie quando ha saputo, il giocatore, che la sua casa era stata praticamente vandalizzata dai ladri che, alla ricerca del bottino all’interno della sua abitazione, avrebbero messo a soqquadro tutte le stanze.

I ladri hanno rubato tutto ciò che era possibile portare via, i beni del centrocampista sono stati sottratti. Lo ha scoperto questa mattina, Piotr Zielinski, che ha visto sparire anche le sue due auto di proprietà. I Carabinieri, che sono intervenuti sul posto, sono riusciti a recuperare almeno una delle due auto del centrocampista del Napoli.

Zielinski, brutta disavventura: ladri in casa, è successo stamattina

È successo questa mattina che, Piotr Zielinski, è stato messo al corrente di quanto è accaduto all’interno della sua abitazione. I ladri hanno portato via tutti i beni da casa Zielinski, col polacco che in queste ore avrebbe deciso di interrompere le vacanze per tornare a casa sua.

Una vacanza rovinata dai ladri che hanno deciso di mettere nel mirino la ricca proprietà di Zielinski, ed era già accaduto in passato ad alcuni giocatori di Serie A che, lasciando casa per le vacanze, si trovavano in situazioni spiacevoli.

Ladri in casa Zielinski: il bottino portato via dai malviventi

Il bottino non è da poco, che sono riusciti a portare via i ladri dall’abitazione di Piotr Zielinski. A rivelare la notizia è TeleclubItalia che ha svelato, in queste ultime cose, cosa è successo all’interno della casa di Zielinski. Rubati oggetti di valore, oltre ai soldi contanti che sono stati trovati all’interno della stessa abitazione. Tra gli oggetti preziosi, anche le maglie da collezione del centrocampista polacco, assieme alle due auto di sua proprietà.