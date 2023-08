Si è proposto alla Roma: che coppia con Lukaku

A sorpresa la Roma dopo Lukaku potrebbe virare su questo calciatore d’esperienza, che si sarebbe proposto come nuova risorsa.

La Roma è scatenata in questo finale di calciomercato. La squadra di José Mourinho, bloccata fino a qualche settimana fa per via delle tante limitazioni finanziarie dettate dall’Uefa, sta finalmente operando per rimpolpare la propria rosa.

Nei giorni scorsi la Roma ha chiuso il colpaccio dell’estate, ovvero l’arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea in prestito. Un affare che fino a circa 10 giorni fa sembrava impossibile ed impensabile, che invece è diventato realtà grazie alle mosse e alle strategie di Tiago Pinto e della famiglia Friedkin.

Ma non è finita qua. Nonostante manchino ormai soltanto tre giorni alla fine delle ostilità estive di mercato, la Roma potrebbe puntellare ulteriormente la sua rosa con un altro innesto importante. Un calciatore infatti si è proposto nelle scorse ore, volenteroso di giocare nella squadra di Mourinho.

Anche Bonucci verso la Roma? Lo juventino si è proposto a Mourinho

L’appeal e il fascino dello Special One avrebbe colpito anche Leonardo Bonucci. Ovvero lo storico difensore della Juventus e della Nazionale italiana, che ha vissuto però un’estate finora da separato in casa. Infatti a inizio ritiro estivo Massimiliano Allegri lo ha messo fuori rosa, facendogli capire di essere ormai poco utile alla causa juventina.

Bonucci è alla ricerca di un nuovo approdo e si sarebbe proposto direttamente alla Roma. La squadra giallorossa in realtà sta valutando un innesto in difesa, per cercare di rimpolpare la linea arretrata con un uomo d’esperienza dopo la partenza di Roger Ibanez.

Si attende la risposta e la valutazione di Mourinho e della società giallorossa. Certo è che Bonucci non potrà pretendere un ingaggio faraonico nell’eventuale nuova esperienza romanista, visto che le casse di Trigoria non possono permettersi altri esborsi esagerati dopo quello per Lukaku.

Non solo Roma però. L’entourage dell’ex capitano della Juve sta sondando il terreno anche per altre soluzioni. Lazio, Genoa e i tedeschi dell’Union Berlino (che giocherà la Champions League) sono tutti club contattati per poter accogliere Bonucci in rosa. Una situazione che dovrà essere definita nelle prossime 48 ore, altrimenti il numero 19 bianconero resterà da separato in casa alla Juve.

Classe 1987, Bonucci milita nella Juventus fin dalla lontana stagione 2010-2011. Un percorso incredibile quello del difensore, che Mourinho anni fa definì assieme a Chiellini un ‘professore della difesa’ per le capacità assolute in questo reparto.

