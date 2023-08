Calciomercato Juventus: colpo in difesa, beffato De Zerbi

La Juventus supera la concorrenza del Brighton: svolta a sorpresa riguardo l’arrivo del difensore, ecco tutti i dettagli su questo colpo.

C’è la beffa per Roberto De Zerbi che dovrà mollare il suo obiettivo. La Juventus è avanti nella trattativa con il Boca Juniors per l’arrivo in bianconero del giovane difensore. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo nuovo acquisto che potrà essere definito negli ultimi giorni di mercato.

Sono ore decisivo per l’arrivo alla Juventus del promettente difensore. Mossa a sorpresa da parte di Cristiano Giuntoli che prima del gong può mettere a segno il suo primo colpo da ds della Juve. Per il momento l’ex Napoli è stato a guardare, concentrandosi soprattutto sul mercato in uscita. Da qui ai prossimi giorni ci saranno altri addii per sfoltire la rosa della Vecchia Signora. Intanto, potrebbe arrivare dall’Argentina una sorpresa per Max Allegri che molto presto potrebbe accogliere in bianconero il calciatore che fino a poco tempo fa era un obiettivo di Roberto De Zerbi ed il suo Brighton.

Calciomercato Juventus: la società accontenta i tifosi, ecco il difensore

Al centro delle polemiche, dopo l’ultima partita di campionato, sui social i tifosi della Juventus si sono scagliati contro Alex Sandro. Il brasiliano è stato uno dei più bersagliati. In molti hanno chiesto la cessione anche se per Allegri è incedibile. Intanto, la società è pronta a correre ai ripari e a prendere un nuovo calciatore in difesa.

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci relative all‘arrivo alla Juventus in questo calciomercato di Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors. 19 anni anni, l’argentino è stato seguito in passato anche dal Manchester City. Come riportato dal The Sun, ha una valutazione di oltre 10 milioni di euro. In questo momento, il Brighton d Roberto De Zerbi è dietro nella corsa per il giocatore che piace moltissimo alla Vecchia Signora.

Gli inglesi hanno offerto una cifra più bassa, ciò ha aperto le porte alla Juventus che adesso può chiudere per Barco. Classe 2004, duttile tatticamente, può essere una buona alternativa nella retroguardia bianconera. Allegri può aiutarlo a migliorare soprattutto in fase difensiva magari adattandolo come braccetto di sinistra al posto di Alex Sandro.

Valentin Barco alla Juventus, tutti i dettagli

Valentin Barco può essere il nuovo rinforzo della Juventus, per questa sessione estiva di calciomercato 2023. Il calciatore, che è sceso in campo 21 volte con la maglia del Boca Juniors, è considerato un predestinato. Adesso bisognerà capire le reali intenzioni del club bianconero: dall’Inghilterra sono sicuri che Giuntoli sia avanti nella corsa sul giocatore, rispetto al Brighton di De Zerbi. Ma, come si sa, le vie del mercato sono infinite. Sono attesi aggiornamenti prima della fine del mercato.