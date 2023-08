Calciomercato: non solo Lukaku, un altro colpo dalla Premier

Shopping dalla Premier: non solo Lukaku, sta arrivando un altro giocatore dal campionato inglese. La Serie A è pronta a chiudere con i botti questa sessione estiva di calciomercato 2023.

Quest’oggi è sbarcato a Roma Romelu Lukaku che è il colpo da novanta per i giallorossi che sono riusciti a strappare il prestito del calciatore. Dopo l’iniziale disappunto dei Blues, la proprietà s’è convinta ed ha lasciato partire il centravanti belga che dopo l’Inter vivrà una nuova esperienza in Italia con la maglia dei giallorossi. Intanto, è entrata nel vivo una nuova trattativa di calciomercato: ecco tutti i dettagli relativi al trasferimento del calciatore che, sulle orme di Lukaku, è pronto a lasciare Londra per arrivare in Serie A.

Svolta a sorpresa da parte della società che ha deciso di investire pesantemente sul giocatore che adesso è pronto a lasciare la Premier League. Seguito in passato anche dall’Inter, alla fine i nerazzurri hanno fatto altre scelte mollando la presa sul ragazzo che a questo punto può arrivare nel campionato italiano e vestire la maglia di un’altra squadra. Sono ore cruciali riguardo questa trattativa che dovrà concludersi entro il primo settembre, ecco gli ultimi aggiornamenti riportato da Sky Sport.

Calciomercato: sta andando a Torino, lascia la Premier come Lukaku

Colpo ad effetto da parte del club che ha deciso di vendere il difensore e sostituirlo con un ex obiettivo dell’Inter. Passi in avanti riguardo questa trattativa di calciomercato che farà discutere molti tifosi.

Ci sono passi in avanti, infatti, per lo scambio tra Torino e Atalanta Buongiorno Zapata. Al club granata andranno anche 17 milioni di euro. Buona parte di questi soldi saranno reinvestiti per prendere un nuovo difensore.

L’obiettivo principale per la difesa del Torino è Tanganga del Tottenham.