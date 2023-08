Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: è il preferito di Allegri

Dopo diverse cessioni importanti, ora la Juventus vuole chiudere un affare importante a centrocampo: è il preferito numero uno

Per la compagine bianconera è stata una stagione completamente da dimenticare con numerosi problemi dentro e fuori dal campo. L’arrivo del ds Cristiano Giuntoli ha riportato la Juventus con i piedi ben saldi a terra con la volontà di allestire una rosa funzionale che si sposerà appieno con le idee di Massimiliano Allegri.

Saranno giorni infuocati in casa Juventus con tanti profili monitorati dalla dirigenza bianconera. Ora Giuntoli ha l’arduo compito di mettere nero su bianco per far sbarcare nuovi rinforzi a Torino. Sky Sport ha svelato chi è il preferito a centrocampo di Massimiliano Allegri e della società bianconera: un profilo di livello che potrebbe essere utile anche in ottica futura vista la sua giovanissima età.

Calciomercato Juventus, super affare a centrocampo per Allegri

Negli ultimi giorni la dirigenza torinese si è concentrata maggiormente sulle cessioni per mettere da parte un tesoretto utile agli acquisti in questa sessione di calciomercato. Profili giovani che farebbero subito al caso della compagine biaconera che vuole ripartire da zero dopo la tabula rasa degli ultimi mesi.

Una sessione calciomercato completamente differente rispetto a quelle passate: tutto è centellinato al dettaglio per piste alternative e low cost. Come svelato da Sky Sport, la Juventus vuole chiudere subito il colpo a centrocampo.

Da monitorare attentamente la possibile cessione di Rovella alla Lazio: se dovesse trasferirsi in biancoceleste, i bianconeri punterebbero tutto sul giovane profilo di Habib Diarra dello Strasburgo. Proprio quest’ultimo sarebbe il preferito della dirigenza e di Massimiliano Allegri, che ora si aspetta rinforzi di livello per puntellare la rosa a sua disposizone.

Classe 2004, si è imposto in Ligue 1 soprattutto nell’ultima stagione: anche Roma e Napoli hanno mostrato un forte interesse nei confronti del giovane centrocampista francese. Il suo ruolo naturale prediletto è quello di mediano, ma può occupare anche la posizione di interno di centrocampo a tre e di trequartista in emergenza.

Un profilo interessante che potrebbe fare al caso della Juventus attuale con Cristiano Giuntoli sempre più protagonista per scovare talenti per la causa bianconera. Diarra potrebbe arrivare a breve a Torino per vivere un’esperienza del tutto nuovo. Ora la Juventus vuole far tornare a sognare i tifosi, ecco il prossimo affare da applausi.