“Voglio comprare l’Inter”: il nuovo Presidente sarà Finlandese

Nuovi aggiornamenti in merito al futuro dell’Inter: ci sono voci riguardo la cessione del club. La famiglia Zhang questa volta può accettare l’offerta, ecco tutti i dettagli.

L’acquirente esce allo scoperto e confessa tutto: c’è una proposta importante per acquistare subito l’Inter. Una situazione che andrà monitorata nei prossimi mesi. Il nuovo presidente della società nerazzurra può essere finlandese. L’imprenditore ha già in mente il piano da seguire per migliorare le strutture del club.

Rivelazione a sorpresa che spiazza tutti i tifosi dell’Inter: la svolta può arrivare molto presto. Entro il 2024 Steven Zhang dovrà trovare una soluzione in merito al prestito a Oakttree, salvo rifinanziamento. Ecco perché questa scadenza può spingere il gruppo cinese a fare delle riflessioni riguardo la cessione del club. C’è l’annuncio, intanto, riguardo l’uomo d’affari interessato all’Inter. L’imprenditore, nel corso di un’intervista, ha aperto all’ipotesi di acquistare il club.

Cessione Inter: l’imprenditore esce allo scoperto, ecco chi vuole il club

La finale di Champions League, conquistata nel corso della scorsa stagione, ha aiutato l’Inter che adesso vale quasi un miliardo. Una cifra monstre che potrebbe essere superata nel caso in cui il club dovesse raggiungere altri importanti risultati. Al netto delle difficoltà in questo calciomercato estivo, con gli arrivi subordinati alle cessioni, la società continua a crescere e a catturare le attenzioni di importanti imprenditori che sono pronti ad acquistare la società da Steven Zhang che per il momento non ha aperto all’ipotesi di cedere l’Inter.

Thomas Zilliacus, uomo d’affari finlandese, nel corso di un’intervista a FcInterNews ha ammesso tutto riguardo il suo interesse nei confronti dell’Inter di Steven Zhang. L’imprenditore è pronto a comprare la società nerazzurra.

“Il potenziale dell’Inter è davvero incredibile, così come il calcio italiano in generale. Io con la tecnologia sviluppo dei progetti e potrei portare delle novità in Italia, proiettando l’Inter in una dimensione nuova. Proverei a costruire una squadra capace di puntare alla Scudetto e alla Champions League”.

“Ho ammesso pubblicamente l’interesse nell’acquistare l’Inter anche se non posso costringere gli attuali proprietari a vendere. Ho capito che ad oggi non c’è voglia di cedere il club. Io sono sempre a disposizione, userei le mie finanze con quelli di altri partner”.

Cessione Inter, parla Zilliacus: l’imprenditore finlandese interessato al club

C’è quindi la dichiarazione ufficiale da parte di Zilliacus che è pronto a prendere l’Inter. L’imprenditore ha ammesso pubblicamente il suo interesse nei confronti della società nerazzurra. “Se decideranno di vendere io proverò ad acquistare l’Inter. Sarei interessato anche ad una quota di minoranza”. Un’apertura che potrebbe aiutare le casse della società anche se al momento una vera e propria trattativa non è ancora decollata.