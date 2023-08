Calciomercato: Tomiyasu torna in Serie A, c’è l’accordo col club

Potrebbe esserci un grande ritorno in Serie A in vista della prossima stagione per quanto riguarda un difensore che piace a diversi club italiani. Perché c’è la possibilità di rivedere Tomiyasu in Italia.

Il difensore giapponese potrebbe di nuovo approdare nel nostro campionato dopo aver lasciato da anni l’Italia per andare a giocare in Premier League dove si è imposto da subito come uno dei migliori difensori.

Ora però non sembra essere parte pienamente del progetto dei Gunners, perché il giovane allenatore Arteta ha in mente altro per il suo Arsenal e non gli starebbe concedendo lo spazio sufficiente per farlo restare a Londra.

Calciomercato Serie A: Tomiyasu lascia l’Arsenal

Arrivato all’Arsenal nel 2021 dal Bologna per 18 milioni di euro, oggi può fare ritorno in Italia in questa sessione di mercato. Perché il giocatore giapponese ha intenzione di approdare di nuovo nella Serie A se non dovessero arrivare garanzie dal suo attuale club che sembra averlo messo già in vendita. Il primo anno è stato convincente e diverse volte è stato anche incoronato come miglior giocatore del mese mostrando tutte le sue qualità di completezza. Adesso però per Tomiyasu sembra pronto l’addio dall’Arsenal.

Perché il giocatore ha voglia di tornare a giocare con regolarità e mostrare tutto il suo valore. Nell’ultima stagione ha giocato molto meno con l’allenatore che ha deciso di puntare anche su altri giocatori. Per questo motivo, adesso, Takehiro Tomiyasu sembra pronto a lasciare l’Arsenal che punterebbe su un nuovo colpo con diversi obiettivi che ci sono per rinforzare la difesa. Il giapponese ha sempre meno spazio nel suo attuale club che l’ha proposto in giro.

Spunta quindi una nuova occasione per la Serie A con alcuni club che ora possono pensare di ingaggiare Tomiyasu per la difesa in vista della nuova stagione. Arrivano le ultimissime notizie con gli aggiornamenti che potrebbero portare a delle scelte.

Nome nuovo per l’Inter che è quello di Takehiro Tomiyasu, difensore dell’Arsenal che è ormai in uscita. Il giocatore giapponese classe 1998 è uno di quelli bravo con i piedi e in entrambe le fasi. Per questo motivo potrebbe essere un ottimo colpo.

Oltre all’Inter anche al Napoli è stato proposto Tomiyasu e ci pensa pure la Juventus con l’addio di Bonucci. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che valuterà lui stesso quella che potrà essere la decisione finale sua per la firma con una nuova squadra.

Tomiyasu non è più titolare dell’Arsenal e ora bisogna capire chi in Serie A potrà chiudere l’affare. Ad oggi c’è l’occasione per Inter e Napoli di prendere Tomiyasu per meno di 10 milioni di euro con uno stipendio lordo di 3,3 milioni di euro.