Juventus: primo acquisto di gennaio, c’è lo scambio

Svolta importante di calciomercato che può arrivare subito con la Juventus che pensa a rinforzarsi per gennaio e allora si sta già portando avanti con dei contatti per chiudere un grande colpo.

Il club bianconero ha intenzioni serie e vuole lottare per lo scudetto quest’anno dopo due anni davvero difficili sotto tanti punti di vista. Per questo motivo si cerca di capire come potrà finire nelle prossime settimane già.

Bisognerà attendere ancora un poco prima di capire che tipo di trattative saranno portate avanti da alcuni club come quello bianconero. La Juve fa sul serio e vuole provare a tutti i costi a chiudere un colpo.

Calciomercato Juventus: nuovo acquisto con lo scambio

Il caso Pogba ha inciso in maniera negativa chiaramente sulla Juventus che ha perso un grande giocatore su cui contare e anche una valida alternativa nelle rotazioni di Allegri. E’ chiaro che ora manca un giocatore in quella zona di campo e per questo motivo la società vuole provare a fare di tutto per rinforzare la rosa con un nuovo colpo già a gennaio che possa essere d’aiuto al club e al tecnico per il proseguo della stagione.

Sono diversi i nomi finiti nel mirino, ma c’è ora un giocatore che non ha spazio come gli scorsi anni con il nuovo allenatore e che potrebbe quindi cogliere l’occasione di andare in una nuova squadra. La Juventus guarda avanti e si sta interessando a questa situazione, per arrivare al prossimo mercato di gennaio già preparata con un grande obiettivo nella testa.

Calciomercato Juventus: Hojbjerg nel mirino

E’ Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham il prossimo obiettivo di centrocampo che la Juventus cerca per dare ad Allegri l’alternativa a Paul Pogba che dovrebbe essere squalificato per doping. Il centrocampista danese quest’anno non ha mai giocato titolare e ha totalizzato pochissimi minuti subentrando sempre dalla panchina.

Lo scorso anno ha messo a segno 4 gol e 5 assist, numeri importanti per un centrocampista in Premier League. Per questo motivo ora Giuntoli vuole portarlo alla Juventus e sta già cercando di capire come fare. Ci sarebbero stati anche i primi contatti con Hojbjerg per la Juve.

Juventus: scambio col Tottenham per Pierre Emile Hojbjerg

Il classe 1995 può essere il giusto colpo per la Juventus che ora punta seriamente ad acquistare Hojbjerg che è in rottura con il Tottenham. C’è già stato l’incontro a Torino con il suo agente Pini Zahavi.

Il suo contratto scade nel 2025 e il Tottenham fa una valutazione di 30 milioni di euro per Pierre Emile Hojbjerg. La stessa valutazione che fa la Juve di Kostic che è il primo obiettivo del Tottenham dopo la rottura del crociato di Perisic. Pronto lo scambio tra i due club.