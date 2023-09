Juventus: firma nel 2024, sarà tra i più pagati

Il club bianconero sta provando a chiudere diversi colpi importanti per il futuro. La Juventus vuole continuare a migliorare la rosa e anche grazie al calciomercato potrà farlo sempre di più.

Sono in arrivo novità interessanti che riguardano il futuro del club che sta mettendo su una rosa adatta alle caratteristiche richieste dall’allenatore che ha voglia di trovare una soluzione in vista delle prossime sfide.

Situazione particolare in casa Juventus con il club bianconero che sta provando a tornare grande sul campo, ma per farlo bisognerà avere una rosa all’altezza delle aspettative e per questo la società è a lavoro.

Calciomercato Juventus: pronto a firmare nel 2024

In arrivo le ultime notizie inerenti al calciomercato della Juventus che sta lavorando per migliorare la rosa in vista di questo prossino finale di stagione che partirà da gennaio, quando inizierà anche la sessione invernale di mercato dove è possibile investire su nuovi giocatori.

Ci sono delle novità che riguardano il mercato e quello che può accadere nelle prossime sessioni per la Juventus che deve migliorare sicuramente in alcuni reparti se vorrà provare a lottare fino alla fine per determinati obiettivi. C’è un reparto in particolare dove la società andrà ad investire e per questo motivo che si cercheranno delle nuove soluzioni.

Juventus: rinnovo Rabiot, le ultime

La Juventus vuole blindare Rabiot con un rinnovo di contratto. Il club bianconero fa sul serio e ha voglia di tenere a lungo il centrocampista francese che è in scadenza 2024. L’intenzione è quella di andare a far firmare al giocatore un contratto molto più lungo spalmando anche l’attuale ingaggio.

Al momento Rabiot è il giocatore più pagato della Juventus con Vlahovic (stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione). Sopra c’è soltanto Pogba che però ora non ha più lo stesso stipendio di prima dopo il caso doping ed è sceso al minimo salariale.

Rinnovo Rabiot Juve: la strategia

Per evitare di perderlo a zero nel 2024 la Juventus è pronta nei prossimi mesi a far firmare a Rabiot un nuovo contratto. Il rinnovo può arrivare per il centrocampista francese con un contratto più lungo e con un ingaggio spalmato per fargli ottenere le stesse cifre ma con una durata diversa. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che dovrà quindi firmare andando incontro alle richieste della società per restare ancora in bianconero.