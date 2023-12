Juventus, si sblocca il nuovo acquisto: affare ad un passo

La vittoria di venerdì sera contro il Napoli ha dato animo e consapevolezza alla Juventus, ad oggi la principale, se non addirittura unica, concorrente dell’Inter per lo scudetto. Fra le due compagini, però, c’è ancora un’importante differenza di organico, che Cristiano Giuntoli avrebbe intenzione di colmare nel prossimo calciomercato invernale.

Non è dunque un caso che nel corso di queste settimane il taccuino del capo dell’area scout bianconera si sia riempito di nomi che possano fare al caso di Massimiliano Allegri, anche se a dirla tutta la Vecchia Signora avrebbe già le idee abbastanza chiare su quali sono i reparti da andare a rinforzare a gennaio.

Juventus a rischio beffa: si sblocca il nuovo acquisto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che si pronostica essere una delle protagonista della prossima sessione invernale di trasferimenti non solo in Italia ma anche in Europa. Riassaggiata l’aria di altissima classifica, la Vecchia Signora ha ora intenzione di lottare fino all’ultima giornata per uno scudetto che dalle parti della Continassa manca, forse, da troppo tempo, e per farlo Giuntoli avrebbe in canna un paio di colpi da regalare a Massimiliano Allegri.

C’è comunque da dire che la Juventus, ad oggi, ha delle priorità, ed una di queste riguarda sicuramente il centrocampo, visto che oltre i soliti noti l’allenatore bianconero ha veramente a disposizione poca possibilità di scelta considerate le squalifiche di Pogba e Fagioli. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, Giuntoli starebbe valutando diversi profili di spessore che possano fare al caso della Vecchia Signora, ma al momento il nome in cima alla lista dei desideri dell’ex Napoli sembrerebbe essere quello di Kalvin Phillips.

In uscita dal Manchester City, il centrocampista inglese avrebbe una valutazione di mercato più che abbordabile per le attuali casse della Juventus, peccato però che questa presto potrebbe lievitare a seguito dell’interesse di diversi club di Premier League sul giocatore.

Juventus a rischio beffa: Phillips piace anche ad una big di Premier League

Kalvin Phillips potrebbe essere il rinforzo perfetto per il centrocampo della Juventus, peccato che il futuro del centrocampista inglese sembrerebbe essere ancora una volta in Premier League. Stando infatti a quanto riportato da il The Sun, sulle tracce dell’ex Leeds ci sarebbe il Manchester United, che in cerca di un’identità di gioco valuta l’ex Leeds United come l’uomo giusto al quale affidare le chiavi del centrocampo della formazione di Ten Hag.

Inoltre, stando al noto tabloid inglese, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza della Juventus i Red Evils potrebbero intavolare una trattativa col City per Phillips già a gennaio, prelevandolo casomai in prestito per poi trovare l’accordo su un eventuale riscatto a fine stagione. Staremo a vedere.

Juventus: due alternative di lusso a Phillips

Considerate le difficoltà nell’operazione Kalvin Phillips, la Juventus avrebbe valutato due alternative di lusso all’inglese per rinforzare il centrocampo di Max Allegri nel prossimo calciomercato. La prima risponde al nome di Lazar Samardzic, mentre la seconda a quello di Rodrigo De Paul, fra i due sicuramente il preferito sia dell’area tecnica che dei tifosi.