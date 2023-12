Cambio di ruolo e assalto all’Inter: Liverpool avvisato

In casa Reds si discute del ruolo di uno dei top di Klopp. Una scelta che porterebbe l’assalto ad un pupillo di Inzaghi

Una questione prettamente tattica potrebbe avere ricadute sulla prossima finestra di mercato estiva, dando vita ad un colpo decisamente inatteso. L’impulso a questa operazione partirebbe dalla Premier, più precisamente dal Liverpool. La squadra allenata da Jurgen Klopp dopo 15 turni è seconda in classifica, 34 punti, due lunghezze sotto la capolista Arsenal. Già qualificati in Europa League come primi del girone E, gli inglesi giovedì 14 dicembre ospiteranno l’Union SG, attualmente terzo e meno tre dal Tolosa. Francesi avanti anche nella differenza reti, -2 a fronte di un -4 dei belgi.

Se per i tifosi della Kop tutto scorre in modo liscio, per un campionato e un percorso in Europa che stanno soddisfacendo le aspettative, tra gli addetti ai lavori serpeggia un po’ di malumore per il ruolo di Trent Alexander-Arnold. Il terzino inglese di fatto resta un intoccabile, 13 presenze in Premier con 2 gol e altrettanti assist. Trend simile anche in Europa League: 2 assist in quattro recite. Per il classe 1998 l’unico problema sembra riguardare la sua collocazione in campo, dove viene utilizzato in più vesti.

“Alexander Arnold meglio a centrocampo”: il Liverpool vira su Dumfries? L’indiscrezione

Il calcio, in Inghilterra solo per i diritti tv domestici si fattura oltre 3 miliardi di euro annui, resta uno dei temi più discussi in tv, nei pub ma soprattutto nei media specializzati. Tra i focus più gettonati quello riguardanti il destino di Trent Alexander-Arnold, vera istituzione a Liverpool dove, da terzino destro, ha ereditato la maglia di di Nathaniel Clyne. Il ragazzo di Liverpool è quindi un’istituzione ad Anfield, secondo alcuni addetti ai lavori però avrebbe dimostrato di rendere meglio in una zona diversa del campo, considerate le sue doti tecniche e fisiche.

Secondo teamtalk.com, sia la scarsa capacità di difendere uno contro uno, sia la scelta di Klopp di schierarlo con una via di mezzo tra terzino e mediano, in questo caso in fase di non possesso, dovrebbero portare ad uno spostamento definitivo in mediana del 23 volte nazionale inglese. Lo stesso selezionatore Gareth Southgate ritiene Alexander Arnold una mezzala affidabile.

Tra le voci che più spingono in questa direzione, quella dell’ex calciatore Robbie Savage “Jurgen Klopp deve fare quello che ritiene sia meglio per il Liverpool e se questo significa giocare Trent Alexander-Arnold a centrocampo, allora lo farà. La domanda riguarda la sua posizione ibrida in cui inizia come terzino destro e si sposta a centrocampo e se ciò può continuare a lungo termine”, ha ribadito il volto di Planet Sport.

Quella di Savage, secondo cui Alexander Arnold a centrocampo potrebbe giocare ovunque, è solo l’ultima voce ad alzarsi in questa direzione. Secondo la stessa fonte quindi, il Liverpool a breve si muoverà per ingaggiare un terzino di ruolo. Tre i nomi in cima alla lista: Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, Denzel Dumfries dell’Inter e Sacha Boey del Galatasaray.

Dumfries-Inter: fumata grigia sul rinnovo

L’esterno olandese, arrivato nel 2021 per sostituire Hakimi, è diventata una colonna di Inzaghi. Contratto in scadenza nel 2025, il club vorrebbe prolungare il vincolo, ma il dialogo non sembra decollare. Come scrive gazzetta.it, a fronte dei 4 milioni netti proposti, i manager del giocatore ne avrebbero chiesti oltre 5. Dialettica interrotta, le parti si rivedranno a breve per cercare una quadra, diversamente a giugno il classe 1996 sarà ceduto.