Calciomerato Juventus, colpo Kean: ecco dove giocherà

Moise Kean è pronto a lasciare la Juventus. Non sarà il Milan la sua prossima squadra, ecco quale sarà la sua prossima squadra

Il talento è immenso, ma l’attaccante bianconero non è riuscito ad essere continuo. In passato Kean è stato anche protagonista in negativo di alcuni episodi comportamentali non all’altezza del calcio professionistico. Ora il suo futuro sarà lontano dalla Juventus con il colpo di scena in casa bianconera.

Nelle ultime ore si è diffusa anche la notizia di una possibilità in Serie A chiamata Milan, ma non sarà la sua nuova squadra. Pochi minuti fa è venuta fuori a sorpresa la possibile destinazione dell’attaccante italiano classe 2000, che non è mai esploso definitivamente nel calcio che conta. I gol li ha segnati in tutti i modi, ma ora potrebbe fare subito le valigie per andare altrove. Cercherà di conquistare nuovamente una convocazione in Nazionale sotto la guida del nuovo Ct Luciano Spalletti.

Calciomerato Juventus, Kean lascia i bianconeri: colpo in attacco

Un momento decisivo per valutare il suo futuro in pochi giorni. La Juventus potrebbe così decidere per la sua cessione puntando tutto su Vlahovic, Chiesa e Milik. Senza coppe europee, la dirigenza bianconera è al lavoro per rivoluzionare ancora di più la rosa di Massimiliano Allegri.

Come svelato dal giornalista Fernando Serrano su Twitter, il Siviglia ha messo nel mirino l’attaccante della Juventus, Moise Kean, sulla base di un prestito con opzione di acquisto a 20 milioni di euro. La Juventus cercherò di vendere il 23enne bianconero prima che possa entrare nell’ultimo anno di contratto, ossia nel 2025.

Nelle ultime ore si era anche diffusa sui social la voce di una possibile esclusione da parte della società a causa di alcuni ritardi agli allenamenti. La Juventus ha smentito tutto: Kean non è stato convocato da Allegri soltanto per problemi fisici. L’attaccante italiano è pronto a dire ancora addio all’Italia dopo le varie esperienze all’Everton e al Psg. Il Siviglia si è mossa nelle ultime ore per un nuovo colpo in attacco andando così a rinforzare il reparto offensivo della compagine spagnola.

La sua cessione non era nei programmi, ma ora la società bianconera potrebbe optare per il suo addio per incassare tanti milioni. Una rivoluzione totale per poi lavorare in ottica futura con colpi sensazionali in arrivo. La Juventus vuole staccarsi completamente dal passato con nuove idee da urlo.