Calciomercato, arriva il bomber: colpo del Milan

Un nuovo bomber per Stefano Pioli. Il suo nome è comparso a sorpresa pochi minuti fa: il Milan mette a segno l’ennesimo colpo

La dirigenza rossonera è intenzionata ad accontentare ancora Stefano Pioli per l’acquisto di un nuovo innesto in avanti. Il Milan vuole continuare ad essere protagonista in campo internazionale con una rosa lunga per affrontare ogni competizione di livello. La società milanese continua a lavorare su ogni obiettivo in maniera totale senza lasciare nulla al caso.

Una voglia incredibile di non fermarsi mai per rivoluzionare completamente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un nuovo colpo in attacco dopo i tanti arrivi n questa finestra di calciomercato entusiasmante: il Milan ora pensa al nuovo goleador da affidare all’allenatore rossonero. Con il solo Giroud lo stesso tecnico emiliano sta provando anche Okafor nella posizione di centravanti, ma il calciomercato può riservare una nuova sorpresa per il Milan.

Calciomercato, nome a sorpresa: il goleador arriva dalla Germania

Il Milan continua a lavorare ancora sul fronte calciomercato per assicurarsi un nuovo attaccante di livello internazionale. Stefano Pioli è molto contento finora della rosa a sua disposizione: nella giornata di martedì è previsto anche l’arrivo del giovane centrale argentino Marco Pellegrino.

La dirigenza rossonera ha lavorato duramente in questi mesi dopo la cessione di Sandro Tonali. Ha voluto così rinforzare il centrocampo e l’attacco dopo i tanti milioni incassati dall’addio del centrocampista italiano, trasferitosi in Premier League al Newcastle.

Nelle ultime ore il Milan avrebbe messo nel mirino l’attaccante tedesco, Niclas Fullkrug, che milita in Bundesliga vestendo la maglia del Werder Brema. Il suo contatto è in scadenza nel 2025: il 30enne ha una valutazione intorno ai 13 milioni di euro. L’indiscrezione è stata lanciata dal prestigioso quotidiano tedesco BILD.

Un attaccante affidabile ed esperto che ha conquistato anche la maglia della Nazionale tedesca. Un obietivo di mercato uscito a galla soltanto pochi minuti fa con il Milan che sarà impegnato al debutto stagionale contro il Bologna.

Fullkrug è micidiale nell’area di rigore avversaria: la classica boa che riesce a farsi valere contro la stazza dei difensori. I rossoneri intendono mettere a segno l’ennesimo colpo di mercato: un innesto di qualità per dare un’alternativa a Stefano Pioli viste le numerose partite nell’arco della stagione appena iniziata. La chiusura è ormai immediata: affare ad un passo per sognare sempre più in grande.