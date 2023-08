Lascia a sorpresa la Juventus: destinazione clamorosa

La Juventus starebbe lavorando ad un’uscita a sorpresa in queste ultime ore di calciomercato. E’ incredibile quanto tutto possa incredibilmente cambiare in così poco tempo, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato un’operazione del genere, considerato il fatto che solo fino a qualche giorno fa il giocatore era considerato uno dei punti cardini nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

A quanto pare, però, le cose in questo inizio di stagione parrebbero essere cambiato, anche perché sennò non si spiegherebbe quanto starebbe trapelando in queste ore di calciomercato dalla Continassa.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’inimmaginabile presto diventerà qualcosa di concreto, visto che il giocatore sembrerebbe essere sempre più disposto a lasciare la Juventus per una destinazione completamene a sorpresa.

Calciomercato, addio Juventus: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, che nelle prossime ore potrebbe definire un’operazione completamente inaspettata. Dagli uffici di Giuntoli e dirigenti dalla Continassa sarebbero infatti stati registrati degli interessanti movimenti che vedrebbero protagonista uno dei giocatori più amati dal popolo bianconero.

Solo fino a qualche settimana fa si credeva che l’esterno potesse essere protagonista in maglia Juventus anche in questa stagione, ma qualcosa parrebbe essere cambiato, anche nelle idee di gioco e di formazione di Massimiliano Allegri, che lo ha dimostrato preferendo altro in queste prime uscite di campionato. Ad oggi sono infatti addirittura zero i minuti giocati in Serie A in due partite per lui, e questo non può essere altro che un chiaro segnale del fatto che qualcosa sembra essersi rotto. A fronte di questo, nel corso di queste ultime settimane di calciomercato, il nome dello juventino sarebbe stato accostato a tantissimi club pronti a sfruttare questa opportunità, con uno in particolare pronto ad affondare il colpo decisivo nei prossimi giorni.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, presto si potrebbe consumare l’addio di Filip Kostic alla Juventus. L’esterno serbo, oramai ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, potrebbe essere il colpo di coda dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone in questo calciomercato.

Kostic piace all’Atletico Madrid: le richieste della Juventus

Arrivato solo un anno fa dall’Eintracht, l’impatto di Filip Kostic con la Juventus è stato dei migliori, ma questo pare non essergli bastato per conquistare la conferma. Massimiliano Allegri oramai non lo considera più parte fondamentale del suo progetto, e visto l’imminente Euro 2024 il serbo non può permettersi di rimanere rilegato in panchina per una stagione intera.

Per questo insieme al suo entourage avrebbe iniziato a valutare diverse soluzioni per il suo futuro, e ad oggi l’Atletico Madrid parrebbe essere quella più plausibile. Stando a fichajes.net, infatti, i Colchoneros potrebbero nei prossimi giorni provare ad affondare il colpo per Filip Kostic, che stando a dati Transfermarkt la Juventus non valuterebbe meno di 22 milioni di euro.

Juventus: Kostic verso l’Atletico, ma ad una sola condizione

Alla fine Filip Kostic potrebbe finire all’Atletico Madrid in questo calciomercato. Il serbo piace tanto al club del Cholo Simeone che, stando alle ultime notizie, starebbe però aspettando prima di piazzare Ferreira Carrasco per poi affondare il colpo decisivo sul giocatore della Juventus.