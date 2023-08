Reazione a catena Milan: trattativa sbloccata, si chiude

Reazione a catena Milan. Si potrebbe sbloccare nelle prossime ore la trattativa per uno degli obiettivi principali dell’estate rossonera di calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza del diavolo starebbe cercando di definire una cessione importante per poi poter affondare il colpo decisivo su quella che è da sempre la priorità di Stefano Pioli. Ci sarà però da capire se effettivamente questa trattativa possa andare in porto, ma dalle parti di Casa Milan le sensazioni sono super positive.

Così come ha iniziato così potrebbe dunque finire il Milan, prendendosi la scena con un doppio colpo che potrebbe alla fine arrivare a regalare a Stefano Pioli il decimo rinforzo di questo calciomercato.

Reazione a catena Milan: ore calde per una cessione ed un acquisto

Ultime ore calde queste per i dirigenti del Milan. Stando alle notizie di giornata, infatti, Furlani e Moncada starebbero lavorando per regalare a Stefano Pioli il decimo rinforzo di questo calciomercato, ma per riuscirsi c’è prima da definire un’importante cessione, che dopo settimane di stallo parrebbe essersi finalmente sbloccata.

Dopo aver ceduto Alexis Saelemaekers al Bologna, in prestito con diritto di riscatto, il diavolo è ora in costante contatto per riuscire a piazzare anche Divock Origi, completando la rivoluzione iniziata ad inizio calciomercato. Sino ad oggi il belga ha rifiutato ogni possibile destinazione, ma quella palesatasi nelle ultime ore parrebbe essere quella che potrebbe una volta e per tutte sancire la divisione delle strade fra l’ex Liverpool ed il Milan. Fuori dai piani di Pioli, il diavolo starebbe spingendo per riuscire a cedere Origi, la cui uscita permetterebbe a club meneghino di affondare il colpo decisivo, e definitivo, per Mehdi Taremi.



Come detto, nel corso di queste settimane l’attaccante del Milan è stato accostato, invano, a tantissimi club, ma l’intenzione di Origi è sempre stata quella di tornare in Premier League, e presto questa potrebbe essere accontentata. Stando a footmercato.net, infatti, mai come ora il belga sembrerebbe essere vicino ad approdare al Burnley di Vincent Kompany.

Milan, Origi al Burnely: ore calde per il futuro del belga

Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, il Burnley si è reso conto di avere un problema serio con l’attacco, motivo per il quale i Clarets avrebbero messo gli occhi su Divock Origi.

Kompany vuole il suo nuovo attaccante, ed il belga potrebbe essere il prediletto, a patto che accetti la destinazione. Come detto, però, le sensazioni per il buon esito di questa trattativa sono positive, visto e considerato che per la prima volta da quest’estate, stando a foomercato.net, Origi avrebbe aperto al ritorno in Premier League dopo solo un anno di Milan.

Se Origi parte il Milan chiude Taremi: le ultime

L’operazione Origi è strettamente legata, a quanto pare, a quella relativa a Mehdi Taremi, ma al momento la trattativa col Porto è bloccata per l’ampio divario fra le parti. Ed è per questo che piazzare il belga è fondamentale, visto e considerato che quest’operazione permetterebbe al Milan di risparmiare dei soldi da reinvestire poi proprio sull’iraniano. Prossime ore decisive.