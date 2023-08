Calciomercato: nuova avventura per Zarate, ha firmato

Colpo a sorpresa da parte del club che ha deciso di ingaggiare l’ex attaccante di Lazio e Inter Mauro Zarate.

L’esperienza a Cosenza non è stata positiva per Mauro Zarate. Arrivato nel club calabrese a gennaio, l’attaccante ha subito con la maglia dei rossoblù un terribile infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Uno stop che ha compresso la sua avventura nel club di patron Guarascio. A distanza di mesi il calciatore, che nel frattempo è rimasto svincolato, ha trovato una nuova squadra: ecco chi ha deciso di investire su Zarate.

C’è l’annuncio da parte del club. La dirigenza ha deciso di ingaggiare Mauro Zarate. Colpo ad effetto della società che ha investito sull’attaccante argentino, reduce da un terribile infortunio a Cosenza. Il calciatore ha deciso di chiudere la sua esperienza in Italia, questa volta in maniera definitiva. Ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato: hanno preso Zarate, l’annuncio.

Che fine ha fatto Mauro Zarate? L’attaccante, arrivano a gennaio 2023 al Cosenza, s’era infortunato al legamento crociato dopo la sua terza partita con il club calabrese. Un terribile infortunio che ha compromesso il suo ritorno in Italia e l’esperienza con la maglia dei rossoblù. Dopo l’operazione, il calciatore è tornato ad allenarsi riprendendosi dall’infortunio. Adesso è pronto a vivere una nuova esperienza con un club di primo livello.

A sorpresa, la dirigenza del club uruguaiano ha deciso di portare al Danubio Zarate. La carriera dell’attaccante proseguirà nella massima serie dell’Uruguay. La conferma è arrivata quest’oggi, ecco il comunicato.

“Mauro Zarate è un nuovo calciatore del Danubio. La società ha preso l’attaccante a parametro zero. Cresciuto nelle giovanili del Velez e campione del mondo U20 con l’Argentina, Zarate ha avuto una lunga esperienza in Europa e in Sudamerica vestendo le maglie di prestigiosi club come Boca Juniors, West Ham, Fiorentina, Inter e Lazio”.

Zarate al Danubio: ecco tutti i dettagli

A 36 anni, Mauro Zarate ha deciso di accettare la proposta del Danubio. Per lui si tratta della settima esperienza in un campionato diverso: dopo Argentina, Italia, Inghilterra, Qatar, Emirati Arabi e Brasile, il calciatore potrà aggiungere nella sua carriera di aver militato anche nella massima divisione del campionato uruguaiano.