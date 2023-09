Calciomercato Napoli: Osimhen via, annuncio shock dell’amico

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul futuro dell’attaccante del Napoli Osimhen.

C’è un caso che sta tenendo banco in queste ore in casa Napoli ed è quello relativo al futuro di Victor Osimhen. Ieri c’è stato l’intervento da parte dell’agente Calenda, che in un lungo comunicato ha annunciato querele nei confronti del club azzurro che su Tik Tok con un video s’è preso gioco dell’attaccante nigeriano ironizzando sul rigore sbagliato domenica contro il Bologna. In tarda serata, poi, sul profilo Instagram ufficiale dell’attaccante sono sparite tutte le foto con la maglia azzurra del Napoli. Un segnale evidente del malumore del giocatore che non si sente più parte del club. Ecco cosa potrebbe succedere: c’è l’annuncio dell’amico di Victor Osimhen.

Napoli: l’amico di Osimhen attacca il club, i motivi

Attraverso un video postato sul proprio account ufficiale Twitter Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, s’è soffermato sul futuro a Napoli del nigeriano. L’attaccante è finito al centro di una polemica a seguito di alcuni video (poi rimossi) del Napoli su Tik Tok che ha sbeffeggiato Osimhen a seguito del rigore sbagliato contro il Bologna.

Un episodio che ha fatto infuriare Victor che, attraverso il suo agente Calenda, ha fatto sapere di voler intraprendere azioni legali nei confronti del Napoli per il danno d’immagine creato. Ad alimentare la polemica anche l’amico giornalista. “È incredibile che l’account ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato”.

“È una vergogna, inaccettabile, una grande mancanza di rispetto, è ridicolo, un errore grossolano. Stiamo parlando del miglior attaccante in Italia, candidato al Pallone d’oro e del miglior giocatore in Serie A. Ed è così che viene trattato? Solo perché non ha segnato in due o tre partite? Ora quali sono le conseguenze? Il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via quanto prima e dico questo come giornalista non parlo per Osimhen dico solo quello che è inevitabile. Osimhen andrà via quanto prima, nessuna squadra prende in giro il suo miglior giocatore. Io non credo che si parli di razzismo e non credo che il Napoli lo sia”

Osimhen via da Napoli, l’amico è sicuro

Oma Akatugba ha anche confermato che, secondo lui, Victor non firmerà il rinnovo di contratto con il Napoli e andrà via nella prossima sessione di calciomercato.

Napoli, confronto con Osimhen: le ultime

Napoli, in mattinata ci sarà un confronto tra la dirigenza e Victor Osimhen, dopo quanto accaduto in queste ore. Non sono da escludere provvedimenti in vista della prossima partita. L’attaccante ha rimosso dai social tutte le foto con la maglia azzurra dopo un video ironico pubblicato sull’account Tik-Tok del Napoli.