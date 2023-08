Calciomercato Juventus, affare immediato: arriva subito da Allegri

Un nuovo colpo da urlo in casa Juventus. L’affare si è chiuso in pochi minuti, ecco quando arriverà a Torino: ci siamo

Un momento decisivo per chiudere colpi di livello al fotofinish. La Juventus ha sorpreso tutti ancora una volta prelevando un giovane talento pronto per la Prima squadra. Ormai ci siamo: l’affare è già chiuso, giocherà in maglia bianconero. Ecco quando sarà a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus vuole investire sul futuro iniziando a lavorare fin da subito con un progetto solido. Innesti di qualità senza spendere cifre folli com’è avvenuto in passato: un momento decisivo per togliere definitivamente i rami secchi per arrivare fino in fondo. Una rivoluzione totale grazie al lavoro certosino di Cristiano Giuntoli, che ha varato subito le sue linee guida da ora per i prossimi anni.

Un cambio di scena totale subito messo in atto dall’ex ds del Napoli, che si è liberato a malincuore dalla società di De Laurentiis. La storia parla per lui: una carriera costruita nel corso degli anni passando dal Carpi al club partenopeo contribuendo a vincere lo Scudetto grazie alle sue intuizioni.

Calciomercato Juventus, colpo immediato: ecco l’affare inaspettato

Massimiliano Allegri potrà così avere a disposizione un nuovo talento da plasmare per il futuro. L’indiscrezione è arrivata a sorpresa pochi minuti fa che ha lasciato tutti senza parole. Ecco quando arriverà a Torino.

Ancora una notizia a sorpresa quella lanciata dall’esperto mondiale di calciomercato, Fabrizio Romano: la Juventus ha chiuso immediatamente per il terzino classe 2004 del Psv Livano Comenencia. Arriverà subito a Torino per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri: l’affare si chiuderà intorno ai 3 milioni di euro.

Un altro colpo in prospettiva per i bianconeri che continuano a lavorare senza sosta. Un progetto duraturo nel tempo per dimenticare in fretta i problemi societari della passata soocietaria. Il lavoro di Giuntoli si inizia già ad intravedere con rinforzi di qualità spendendo pochi milioni e cedendo giovani talentuosi per cessioni adeguate al loro valore.

La Juventus vuole tornare alla ribalta vivendo nuovamente anni d’oro come un tempo: per farlo, si è affidato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, abituato sempre a lavorare con un budget limitato a partire dai campi di Serie C. I bianconeri vogliono così tornare a farsi rispettare prelevando i migliori talenti in circolazione: ecco il nuovo che avanza per scrivere altre pagine d’oro.