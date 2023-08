Serie A, Kolo Muani colpo last minute: annuncio ufficiale

Il calciomercato estivo sta volgendo al termine e può regalare ancora qualche colpo straordinario: la firma di Kolo Muani è vicinissima.

L’attaccante francese è al centro di numerose voci di mercato sin da quando si è messo in mostra con la maglia della Francia al Mondiale in Qatar. Con l’Eintracht Francoforte ha fatto benissimo in carriera ma ora ha deciso che è arrivato il momento di cambiare aria per provare una nuova, grande esperienza. Il suo nome fa gola a tantissimi top club che stanno cercando un nuovo centravanti e proprio sul gong potrebbe arrivare il momento della firma.

Il suo nome sta facendo di nuovo il giro d’Europa perché la situazione relativa al suo futuro si sta sbloccando proprio in questi minuti.

Calciomercato, colpo a sopresa: firma Kolo Muani

Tutti i top club di Serie A e d’Europa stanno cercando di migliorare le rispettive rose con colpi di primo livello che possono cambiare il futuro del club e della stagione appena iniziata. Ci sono già tanti calciatori che hanno deciso di cambiare maglia ma nelle ultimissime ore del mercato estivo possono cambiare ancora molte cose.

Tra i partenti di lusso c’è anche Randal Kolo Muani. Il bomber francese dell’Eintracht Francoforte ha fatto benissimo nell’ultima stagione, mettendo a referto 23 gol e 17 assist in 46 presenze stagionali. Il suo valore è salito a dismisura e tutte le big stanno provando a strapparlo al club tedesco.

Sia in Serie A che nel resto d’Europa si è parlato per settimane del possibile accordo con Kolo Muani e proprio in queste ore si può sbloccare l’affare.

Kolo Muani non si allena: vuole partire, il comunicato ufficiale

Kolo Muani è il nome che infiamma il calciomercato estivo in queste ultime ore di agosto. Il suo profilo è quello più interessante che può ancora cambiare le sorti dei top club e della stagione, anche se le prime gerarchie sono state già formate.

Dopo l’esordio in Bundesliga e il primo gol stagionale con l’Eintracht Francoforte, ora Kolo Muani ha puntato i piedi e ha deciso di partire. Oggi non si è allenato per espressa volontà di lasciare il club tedesco.

L’Eintracht ha emanato una nota in cui ha annunciato ufficialmente la volontà di Kolo Muani. “Randal Kolo Muani ha informato l’Eintracht Francoforte che non prenderà parte all’allenamento di oggi. Il motivo della sua assenza è l’intenzione di trasferirsi in un altro club prima del periodo di trasferimento che terminerà venerdì sera“.

Kolo Muani: impossibile in Serie A, c’è il PSG

Kolo Muani non è un nome che può arrivare in Serie A. Il Milan lo ha cercato nelle scorse settimane per completare l’attacco ma si è sentito rispondere con cifre esorbitanti da Francoforte. I rossoneri si sono tirati indietro e hanno deciso di puntare su Giroud e su Taremi.

Ora per Kolo Muani c’è il PSG in corsa: si cerca un nuovo centravanti moderno, che sappia ben giocare con la squadra e sia di grande corsa. Il club di Luis Enrique proverà a chiudere proprio in queste ore.