Prenotato dalla Juventus: che smacco per l’Inter

Se la Juventus riuscisse a portarlo a casa farebbe un vero e proprio smacco ai rivali di sempre dell’Inter, ecco chi è.

Rivalità che si protraggono anche a fine stagione e quindi in fase di mercato. Cosa normalissima visto che Juventus ed Inter lottano per gli stessi obiettivi quasi ogni anno. Forse per quest’anno i bianconeri si accontenteranno di tornare in Champions League, visto che la mancata qualificazione al trofeo non le ha consentito di condurre un mercato da fuochi d’artificio.

I nerazzurri invece sono partiti vincendo due partite su due e soprattutto con una delle rose più complete del campionato. Ovvio che qui l’obiettivo finale sia quello scudetto che manca da due anni. E pensare che proprio l’Inter aveva intenzione pure di completare due ulteriori acquisti che invece sono sfumati per diverse ragioni.

Uno è quello di Romelu Lukaku e qui c’entra proprio la Juve. Il belga aveva fatto capire di gradire un eventuale ritorno nella Milano nerazzurra fino però a tentennare di fronte ad un’offerta bianconera. Alla fine nessuno lo ha preso e l’attaccante lascerà sì il Chelsea, ma per accasarsi alla Roma. La vicenda più assurda però è quella che riguarda Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Inter, beffa clamorosa: la Juve lo ha prenotato

Il serbo nato in Germania era ormai un calciatore dell’Inter fino a ripensarci proprio all’ultimo minuto. Il padre del calciatore poi ha spiegato la sua versione alla stampa, dando la colpa all’agente Rafaela Pimenta che a sua volta ha scaricato le responsabilità sulla famiglia.

Ma, alla fine, chi abbia ragione e chi torto all’Inter interessa poco. Ormai l’unica cosa da sapere è che il centrocampista ventunenne non ha mai svolto le visite mediche e non ha mai firmato. Forse però, non è in Friuli che resterà.

Secondo alcune indiscrezioni che girano tra gli esperti di mercato, ora la Juventus sta provando a completare il grande schiaffo ai nerazzurri. Sarebbe infatti la Juve tramite Cristiano Giuntoli a chiedere adesso informazioni all’Udinese per il forte calciatore che interessa a diverse squadre anche all’estero.

Si parla inoltre anche di una possibilità che potrebbe piacere ai dirigenti friulani, ovvero quella che la Juve “prenoti” Samardzic lasciandolo però ancora per un anno ad Udine. In questo modo Andrea Sottil non perderebbe l’ottimo calciatore sin da subito e l’Udinese potrebbe ‘sfruttarlo’ per il secondo anno consecutivo prima di lasciarlo andare.

Per ora si parla solo di supposizioni visto che intanto ad Udine non sarebbe arrivata nessuna offerta scritta. Attenzione però, perché nelle ultime ore di mercato potrebbero farsi vive le squadre di Premier.