Serie A, infortunio terribile: si è già operato, ecco quando tornerà

Nuova tegola per il club di Serie A: terribile infortunio al ginocchio per il calciatore. C’è l’annuncio, il giocatore s’è già operato.

Arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche del calciatore. Una pessima notizia per il mister che dovrà far a meno del suo titolare in vista delle prossime partite. Sarà difficile un recupero per l’avvio di campionato, adesso il club dovrà correre ai ripari per acquistare un nuovo giocatore in quella posizione di campo.

In serata è arrivata la comunicazione da parte della società che ha svelato i dettagli riguardo questo nuovo infortunio. Il calciatore s’à già sottoposto ad un intervento chirurgico a Villa Stuart a causa di un problema al ginocchio. Sono stati resi noti anche i tempi di recupero, ecco quante partite di campionato salterà il giocatore.

Serie A: annuncio sull’infortunio, tegola per il mister

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del club. C’è l’annuncio del club che ha svelato i dettagli riguardo questa tegola. Una pessima notizia per l’allenatore che deve fare i conti con altri due stop, che rischiano di compromettere l’imminente avvio di stagione. Ecco perché adesso il tecnico chiede nuovi acquisti alla sua società.

Bisognerà trovare un modo per rinforzare la rosa. Fino a questo momento sono arrivati giocatori funzionali all’idea di gioco dell’allenatore ma gli ultimi infortuni hanno compromesso il lavoro del tecnico che adesso chiederà uno sforzo alla sua società che dovrà intervenire in questa sessione di mercato 2023.

C’è un po’ di preoccupazione in casa Cagliari dopo la notizia relativa all‘infortunio di Rog e Lapadula. A questi s’è aggiunto anche Mancosu che starà fermo per tanto tempo.

Cagliari news, infortunio Mancosu: annuncio ufficiale sui tempi di recupero

Ecco l’annuncio riguardo il nuovo infortunio in casa Cagliari con lo stop di Mancosu.

“Nella giornata di oggi il calciatore Marco Mancosu è stato operato al ginocchio destro a seguito di una lesione parziale del legamento collaterale mediale. L’operazione è stata svolta a Roma, a Villa Stuart, da parte del professor Pier Paolo Mariani. L’intervento è riuscito perfettamente con Mancosu che adesso dovrà riposarsi per alcuni giorni prima di iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati in circa 6 settimane”.

Il calciatore, dunque, salterà buona parte dell’avvio di stagione. La speranza è di riavere Mancosu a disposizione del Cagliari e di Ranieri dopo la pausa delle Nazionali, ovvero per la quarta giornata di campionato in programma nel weekend del 17 settembre.