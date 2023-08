Lukaku in Serie A: Juve e Milan beffate, lo prende un’altra big

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Ma una big è pronta a beffare Juventus e Milan in questa corsa di calciomercato.

Il futuro di Lukaku è assolutamente da decidere. Il Chelsea ormai non lo considera più una risorsa e sono in corso tutti i ragionamenti del caso per trovare la giusta soluzione per il calciatore.

Si è parlato molto anche di Juventus e Milan, ma, secondo quanto riferito da footballnews24.it, un’altra big di Serie A potrebbe inserirsi in questa corsa di calciomercato per Lukaku. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: Lukaku in Serie A, ecco con chi firma

Il futuro di Lukaku deve essere ancora deciso e nelle prossime settimane saranno sciolti tutti i dubbi. Il Tottenham non sembra essere in grado di poter insidiare le squadre italiane e per questo motivo, esclusi scossoni dell’ultimo minuto, il calciatore dovrebbe tornare in Serie A. Resta ancora da capire la squadra e in questo senso ci attendiamo novità nelle prossime ore.

Juventus e Milan ormai da tempo sono sulle tracce del calciatore, ma Lukaku è un obiettivo di calciomercato anche della Roma. Mourinho lo ha allenato a Manchester e si tratta di una opzione da seguire considerando anche il fatto che il Chelsea non ha assolutamente mollato la pista di un ritorno di Abraham. Uno scambio, quindi, destinato ad entrare nel vivo solamente negli ultimi giorni della sessione considerando che in questo momento i giallorossi hanno altri obiettivi.

Si tratta di una operazione davvero interessante per entrambi i club e quindi non possiamo escludere nulla in questo momento momento. La strada è ormai segnata e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire su chi puntare per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Mercato: pazza idea Lukaku per la Roma

Per la Roma in questo calciomercato l’ultima pazza idea si chiama Lukaku. Una trattativa da seguire con attenzione soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire dove andrà a giocare entro settembre.

Sono tutte cose che si risolveranno entro poco considerando che ormai manca davvero poco alla chiusura del calciomercato.