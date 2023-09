Calciomercato Juve, fuori rosa Pogba: ecco il nuovo sostituto

La Juventus vuole vederci chiaro per il caso Pogba: clamoroso colpo di scena, può firmare subito. La verità dell’ultim’ora

In poco tempo la sua vita è cambiata: in pochi mesi è passato dalle stelle alle stalle con la sospensione momentanea dopo la positività riscontrata al testosterone.

Al momento lo stesso centrocampista francese della Juventus è stato sospeso in maniera cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Ora il club bianconero è in attesa delle controanalisi per poi prendere la decisione definitiva sul futuro di Pogba.

Calciomercato Juve, può arrivare subito: ecco la verità sul post Pogba

Come svelato dalle ultime indiscrezioni, lo stesso francese avrebbe assunto un medicinale prescitto da un dottore di Miami che conosce la sua famiglia. Ancora un problema nella sua vita personale che ha influito negativamente sulla sua carriera eccellente. Improssivamente ha avuto un calo totale psicologico e fisico rimediando numerosi infortuni.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, la Juventus sta monitorando attentamente il futuro degli svincolati Papu Gomez, Marco Benassi, Roberto Soriano e Xeka. In caso di addio di Paul Pogba, che è in attesa delle controanalisi, il club bianconero potrebbe così pescare nuovi profili dal mercato degli svincolati. Un momento decisivo per cambiare ancora una volta il programma in vista dei prossimi mesi.

Dopo i tanti problemi della passata stagione, la Juventus è sempre al lavoro per allestire una rosa competitiva. Il caso di Pogba è stato un fulmine a ciel sereno: una notizia inaspettata e sconfortante soprattutto per il top player francese.

Incredibilmente non ha potuto mettere in luce tutta la sua classe cristallina: tanti problemi l’hanno afflitto in questi anni infernali. Tornato a Torino per vivere una seconda giovinezza, è sceso in campo poche volte a causa dei vari infortuni: ora la brutta batosta che potrebbe essere deleteria per il prosieguo della sua carriera.