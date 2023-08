Mancini, dietro le dimissioni l’ombra saudita: la situazione

Dietro le dimissioni dell’ex CT Roberto Mancini dalla Nazionale c’è l’ombra saudita, ma una novità scompagina tutto

Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le incredibili dimissioni di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Lascia così in maniera repentina la panchina azzurra dopo aver portato in dote un Europeo vinto ma anche la delusione dei Mondiali mancati per la seconda volta di fila. Oltre a due terzi posti in Nations League.

La decisione è arrivata all’improvviso, nessuno se l’aspettava. Ha praticamente messo sotto choc tifosi e addetti ai lavori, con il Mancio che è stato irremovibile nella sua scelta. Ne sono rimasti sorpresi anche molti calciatori della Nazionale che l’hanno salutato sui social, apprendendo con un filo di tristezza la notizia. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto a dimettersi l’ex tecnico di Inter e Lazio? La verità è venuta fuori qualche giorno fa, ma forse non del tutto.

Mancini, dietro le dimissioni c’è l’ombra saudita

L’allenatore ha chiuso il suo ciclo in azzurro e stando alle sue parole rilasciate in queste ore la decisione è stata presa solo per motivi personali. Non ci sono dietrologie o altri motivi nascosti. Nessuna offerta, nessun litigio con staff o calciatori. Semplicemente una decisione maturata in questa calda estate, per la precisione negli ultimi giorni.

Soprattutto per alcune divergenze con Gravina. Il presidente federale è l’unico motivo, a detta di Mancini, per cui ha lasciato. Non si sentiva tranquillo e non gli è andata giù la decisione di allontanare tutti i membri del suo staff in scadenza di contratto. “A questo punto perché non mandare via anche me?” si è detto il Mancio.

Dunque una decisione presa di petto e solo per divergenze di vedute con Gravina con il quale “non ci siamo più trovati su certi aspetti”. Ma è davvero solo questa l’unica verità? Le voci che arrivano in questi giorni dicono tutt’altro. Ovvero l’ombra saudita che si staglia all’orizzonte anche per Mancini. Come riportato qualche giorno fa dal Corriere della Sera, dietro alle sue dimissioni c’è anche una proposta irrinunciabile dei sauditi. Per la precisione sarebbe la Nazionale dell’Arabia Saudita a volerlo.

E Mancini come l’ha presa questa notizia? Male, dicendo di essere seccato e che non corrisponde al vero. Di offerte ne ha sempre ricevute ma ha sempre messo l’Italia al primo posto, rifiutando tutto. Non ci sarebbe nessun’offerta saudita. Ma si sa che in questi casi i bluff sono sempre dietro l’angolo. L’ombra di una chiamata dalla Nazionale araba è più viva che mai.