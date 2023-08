Serie A: Samardzic firma, 25 milioni di euro

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro Samardzic che dopo saltato l’affare con l’Inter ora cerca di capire come andrà finire per fine mese.

La sessione estiva è ormai arrivata verso la fine, con delle novità davvero interessanti che riguardano quello che sarà il futuro del giocatore che potrebbe lasciare i bianconeri per approdare ad un nuovo club.

La situazione si è fatta davvero particolare per quanto accaduto nei giorni scorsi con il calciatore che aveva sostenuto anche le visite mediche per poi decidere di far saltare tutto con i nerazzurri.

Calciomercato Inter: Samardzic salta, c’era una strategia

Sembrava tutto fatto, eppure, da un momento all’altro e in maniera inaspettata è saltato tutto. Perché Samardzic era pronto a firmare con l’Inter che non vedeva l’ora di annunciarlo dopo l’accordo totale con lui, l’Udinese e anche le visite mediche svolte. Ma last minute è arrivata la nuova richiesta economica dal giocatore e dal suo padre agente che hanno alzato l’offerta da 1,3 a 1,6 milioni di euro a stagione di base di stipendio senza contare i bonus che hanno fatto saltare l’affare dopo l’accordo raggiunto.

Saltata quindi la trattativa tra Samardzic e l’Inter che puntava seriamente a prenderlo subito per evitare di far aumentare la concorrenza nei prossimi anni con le altre società che possono seriamente iniziare ad interessarsi a lui. Una vicenda particolare che ora è pronta ad evolversi in un senso chiaro.

Calciomercato Serie A: Samardzic firma per 25 milioni

A dare gli ultimi aggiornamenti di mercato è stato Nicolò Ceccarini che svela il valore di Samardzic che è di 25 milioni di euro per partire. Ancora non è chiara la cifra da decifrare per quanto riguarda il futuro. L’Inter voleva prenderlo perché sa che avrebbe chiuso a queste cifre accessibili quest’anno, mentre il prossimo anno giocando con maggiore continuità e andando a segno con regolarità il suo prezzo può schizzare.

Questo ora apre a diversi scenari, perché con il colpo Samardzic saltato per l’Inter ci sono diverse piste che si possono venire a creare in vista del prossimo anno. Perché al momento il giocatore sembra dover restare a Udine, ma occhio alle sorprese nei prossimi e ultimi giorni di mercato. Seno il prossimo anno sarà dura per le italiane tenerlo in Serie A.

Calciomercato Serie A: occasione Samardzic

Samardzic diventa quindi l’occasione per altre squadre di Serie A come Lazio e Juventus che possono pensare di chiudere l’accordo proprio in queste prossime ore per il giovane talento. Il prossimo anno si rischierebbe la concorrenza degli altri top club d’Europa.