Juventus: blitz a Londra, accordo per 20MLN

Il calciomercato della Juventus può sbloccarsi sempre di più in queste ultime settimane a seguito dei movimenti che possono venirsi a creare tra acquisti e cessioni.

Ci sono ora degli aggiornamenti significativi in base a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, perché manca sempre meno alla chiusura della finestra estiva, meno di 1 mese al 31 agosto.

Il club bianconero ha intenzione di fare dei colpi importanti che possano dare la possibilità di migliorare la rosa in vista del prossimo anno, perché c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare ora.

Calciomercato Juve: cessioni pronte

Dopo due anni davvero negativi a livello di risultati (senza nemmeno un trofeo aggiunto in bacheca), ora c’è la voglia e anche l’obbligo di tornare a vincere per la società che deve assolutamente andare a lottare per i vari obiettivi stagionali. Perché senza Coppe Europee, dopo la squalifica della Uefa, restano solo Campionato di Serie A e Coppa Italia alla Juve per provare ad ottenere delle vittorie a fine anno.

Secondo le ultime notizie di mercato ora la Juventus ha intenzione di chiudere delle cessioni in vista del prossimo anno e dell’inizio del campionato. Perché l’allenatore ha fatto richiesta di provare ad avere un rosa pronta e competitiva in vista del nuovo anno, dove si potrebbe provare ad ottenere il massimo in base alle prime partite ufficiali che sono state fissate.

Non c’è timore di sbagliare in casa Juventus che ora lavora alle ultime grandi cessioni prima di poter poi intervenire in entrata con degli acquisti che si possono rivelare di un certo spessore per quella che è l’idea di progetto vincente della società bianconera.

Juventus: Samuel Iling Junior nel mirino

Spuntano le sirene della Premier League per il giovanissimo talento Samuel Iling Junior della Juventus. Come scritto dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la volontà della Juve è quella di tenere il campione inglese o lasciarlo andare in seguito da una cessione con un prezzo altissimo.

Samuel Iling Juniorè pronto a salutare la Juventus e dire addio per una nuova squadra. Secondo le ultime notizie di mercato ora il terzino proverà ad ottenere un contratto più importante.

Juve: blitz a Londra, il prezzo di Iling Junior

E’ corteggiato da diversi club in giro per il mondo il giovante talento che avrebbe già ricevuto un’offerta con il prezzo di 20 milioni per portarlo via dalla Juventus e avere anche l’ok dalla stress soparametro zero ai tempi della Primavera, è corteggiato da diversi club e a 18-20 milioni potrebbe arrivare il semaforo verde per la sua partenza. Blitz a Londra da parte del ds Giuntoli e Manna per provare a chiudere il prima possiible il trasferimento di Samuel Iling Junior in una nuova società.