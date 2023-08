Juventus: si sblocca Vlahovic, trovato l’accordo

Il calciomercato della Juventus potrebbe essersi sbloccato con un’affare che può concludersi nelle prossime ore e che riguarda principalmente la cessione di Vlahovic.

Il club è pronto ad affondare il colpo per una nuova stella e ci sarebbe anche l’assenso definitivo del giocatore che è pronto a riscattarsi dopo mesi non del tutto positivi dell’ultima annata.

Ecco che si può arrivare ad una svolta definitiva per quanto riguarda il mercato in entrata e uscita della Juve. Perché in vista dell’inizio della nuova stagione potrebbero arrivare delle novità importanti.

Calciomercato Juventus: Vlahovic pronto alla cessione

In questa sessione di calciomercato potrebbe concludersi un grande trasferimento, un doppio trasferimento per meglio dire, per quanto riguarda le ultime settimane del mercato estivo. Protagonista è la Juventus che vuole migliorare la propria rosa in vista della nuova stagione che sta per iniziare. Ormai è imminente la prima giornata che ci sarà già la prossima settimana, saranno 3 le giornate con il mercato ancora aperto e c’è ancora modo per capire che fine farà Vlahovic.

L’attaccante serbo ha voglia di restare alla Juventus per riscattarsi dopo 1 anno e mezzo dove non ha convinto a pieno. Allo stesso tempo però potrebbero arrivare delle offerte importanti come quella del Chelsea che può convincere sia il giocatore che la stessa società bianconera. Qualcosa potrebbe cambiare ora per Vlahovic.

C’è la possibilità di un doppio affare tra Chelsea e la Juventus che riguarda per entrambi un acquisto e una cessione. Infatti, si valuta quello che può essere il futuro di Lukaku e Vlahovic.

Juventus: scambio Vlahovic Lukaku, il Chelsea alza l’offerta

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea, in più però ballano 30 milioni che il club londinese è pronto ad offrire alla società italiana per convincerli a sbloccare l’affare.

Pronto il rilancio dei Blues secondo il Corriere dello Sport nelle prossime ore, con la dirigenza bianconera che si incontrerà con quella inglese a inizio settimana per provare a chiudere l’affare Vlahovic Chelsea e Lukaku Juve.

Calciomercato: Lukaku aspetta solo la Juventus

Sono state diverse le offerte che ha ricevuto Romelu Lukaku in questa sessione di calciomercato, ma alla fine potrebbe firmare proprio con la Juventus con cui si è creata una telenovela incredibile tra società, giocatore e tifosi. Adesso arrivano aggiornamenti importanti riguardo quello che può essere il futuro del giocatore.

Perché sono giorni decisivi, gli ultimi di mercato e Lukaku non ha nessuna intenzione di restare al Chelsea, ma non accetterà la prima offerta che arriverà. Perché nella testa del giocatore c’è soltanto la Juventus e il belga ha intenzione di aspettare l’offerta decisiva dei bianconeri. Tutto dipenderà da Vlahovic e il Chelsea.