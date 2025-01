Casadei in Serie A, ora è fatta per davvero: cifre e dettagli

Dopo una lunga ed a tratti estenuante telenovela, Cesare Casadei è finalmente pronto a prendere il primo aereo da Londra in direzione casa.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore i Blues avrebbero raggiunto un accordo verbale con il club di Serie A, che sul tempo è riuscito ad anticipare la concorrenza del Porto che per un momento si è creduto potesse farla franca. La volontà del ragazzo di tornare in Italia ha però in questo caso giocato un ruolo fondamentale nelle operazioni, che alla fine si sono chiuse proprio come Casadei voleva.

Adesso non resta che programmare volo e visite mediche, con il classe 2003 entusiasta della possibilità di poter finalmente esordire in Serie A.

Casadei in Serie A: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cesare Casadei, prossimo a lasciare il Chelsea per tornare finalmente a giocare in Italia, per la prima volta in carriera in Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in questi minuti sarebbero stati definiti gli ultimi dettagli per il ritorno in patria del classe 2003, che ai tempi dell’Inter non ha mai avuto l’occasione di esordire in prima squadra e fare una presenza tra i professionisti.

Dopo qualche anno, 3 per l’esattezza, Casadei riuscirà finalmente a fare il suo esordio in Serie A, con indosso la maglia della squadra che nel corso di questo calciomercato l’ha voluto più di tutte. Per un momento si era anche creduto che a farla franca potesse essere addirittura il Porto, ma alla fine ragazzo e famiglia hanno spinto con il Chelsea per tornare in Italia, e così è andata a finire.

Stando dunque a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri profili social, Cesare Casadei si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino in questo calciomercato. Il club granata, con un blitz a sorpresa e per nulla scontato, ha anticipato in un colpo solo Lazio e Porto assicurandosi il classe 2003.

Cifre e dettagli dell’affare Casadei

Casadei sarà un nuovo giocatore del Torino. Raccordo verbale raggiunto proprio nelle scorse ore tra il club di Serie A ed il Chelsea, ai quali non resta altro che organizzare il piano di ritorno in Italia del classe 2003.

Per un momento si era veramente creduto che Casadei potesse andare alla Lazio o al Porto, ma alla fine l’ex Inter si trasferirà a titolo definitivo al Toro, che verserà nelle classe del club londinese ben 13 milioni di euro. Non solo, i Blues hanno anche ottenuto un 20% sulla futura rivendita del ragazzo, che ricordiamo essere stato acquistato nell’estate del 2022 per addirittura 15 milioni di euro.