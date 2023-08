Calciomercato, colpo in Serie A: arriva dalla Juventus

Manca soltanto l’annuncio ufficiale: va via dalla Juventus, l’affare è concluso. Ecco dove giocherà nella prossima stagione

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il talentuoso giocatore della Juventus, Matias Soulè, è ad un passo dalla Salernitana in prestito. Il club bianconero ha provato anche a cederlo a titolo definitivo in torno ai 15-20 milioni di euro, ma non sono arrivate finora offerte concrete. Così il classe 2003 è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A mettendosi subito a disposizione di Paulo Sousa, artefice di una salvezza da urlo nella passata stagione.

Soulè non vede l’ora di essere un titolare inamovibile con la compagine granata. L’esterno offensivo ha collezionato diverse presenze in queste stagioni in maglia bianconera, ma ora per lui non c’è più spazio con Allegri che ha in mente altre idee. La dirigenza torinese è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, che vuole tornare protagonista in vista della prossima stagione dopo anni da dimenticare.

Soulè andrebbe così a rinforzare notevolmente il reparto offensivo della Salernitana: la sua classe è indiscutibile con l’argentino che è stato già chiamato più volte con la Nazionale argentina del Ct Scaloni. La Juventus ha provato così a cederlo a titolo definitivo, ma non sono arrivate offerte convincenti alla cifra richiesta da parte della dirigenza torinese. L’affare è già chiuso per poter così puntare ad una svolta della sua carriera che si preannuncia sempre più avvincente. Ormai ci siamo per un nuovo progetto entusiasmante.