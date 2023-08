Il mercato dell’Inter in attacco non è terminato con Arnautovic e Thuram. Secondo le ultime notizie di mercato, i nerazzurri starebbero ancora lavorando per un grande nome in attacco.

Inter: ritorno di fiamma, arriva un terzo attaccante

Il mercato dell’Inter in attacco non è ancora concluso. Con Lautaro Martinez, Angel Correa, Marko Arnautovic e Marcus Lilian Thuram-Ulien la rosa di Simone Inzaghi in attacco sembrava essere a posto. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter, dopo aver salutato Dzeko e Lukaku a giugno, starebbe lavorando ancora per il grande nome in attacco.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Correa sarebbe ancora sul mercato. In attesa di capire quale sarà il futuro dell’Argentino, i nerazzurri starebbero lavorando ancora per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una punta importante.

I nomi arrivati alla Pinetina in queste settimane, infatti, seppur importanti non hanno scaldato i cuori dei tifosi nerazzurri. Il reparto avanzato, rispetto ad un anno fa, sembra essere peggiorato almeno qualitativamente. Per tale motivo l’Inter potrebbe ancora chiudere un colpo fa qui al termine del calciomercato.

A Milano, infatti, sembra ancora mancare il bomber di razza capace di trascinare l’Inter a suon di gol e giocate. Il nome individuato da tempo dalla dirigenza nerazzurro, dopo l’addio di Lukaku, è uno solo. Ma per ottenerlo servirà un’offerta da oltre 40 milioni di euro.

Una cifra elevata per le casse dell’Inter ma che potrebbe arrivare dopo la cessione di Correa. Se l’ex Lazio, infatti, aprisse ad un approdo in Arabia Saudita allora l’Inter (cedendolo per 30 milioni di euro), avrebbe disponibilità economica per chiudere il colpo Balogun. Un attaccante giovane ed importante che arriverebbe in Italia con i crismi del predestinato e che probabilmente si sposerebbe meglio con il gioco di Inzaghi.

Inter: Balogun se parte Correa?

Secondo quanto si apprende dalla rosea, infatti, i contratti tra l’Inter e l’Arsenal per Folarin Balogun non sono mai stati interrotti. Il calciatore americano, infatti, spera di poter vestire la maglia dell’Inter ed ha messo in pausa le altre offerte.

Balogun, infatti, è un obiettivo di mercato di diversi club in Ligue 1, soprattutto il Monaco. Il club del principato segue da tempo Folarin Balogun e sarebbe pronto ad accontentare i Gunnersi.

L’ASM avrebbe già presentato agli inglesi una prima offerta verbale di circa 40 milioni di euro per l’ex Reims. Ma i Gunners non sembrano aver dato ancora il loro ok per il 22enne attaccante che preferisce l’Inter al club francese.