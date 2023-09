Calciomercato Juventus: svolta per la stella del Boca Juniros

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il talento del Boca Juniors: ecco le ultimissime sulla Juventus.

C’è una novità di mercato che riguardo il talentuoso calciatore di proprietà del Boca Juniors. Vecchio pallino della Juventus, che ha avuto modo di prenderlo nel corso del precedente calciomercato estivo 2023, adesso c’è una svolta che riguarda il difensore che molto presto potrebbe lasciare l’Argentina per sbarcare in Europa e vestire la maglia di una big. Ecco le ultimissime in merito a questa operazione che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi.

Terzino sinistro di 19 anni, è considerato in patria uno dei migliori prospetti del calcio argentino. Il suo futuro potrebbe essere in Europa, visto che alcuni club seguono con attenzione la sua crescita. Già nel corso del calciomercato estivo 2023, il calciatore ha avuto la possibilità di vestire la maglia della Juventus con la società bianconera che aveva provato a strapparlo alla concorrenza. Poi l’affare s’è bloccato anche a causa dell’opposizione del Boca che ha voluto tenere il talentuoso giocatore. Intanto, arrivano nuove indiscrezioni riguardo l’approdo in Europa di Barco che è pronto al grande salto.

Calciomercato: le ultime sul colpo Barco del Boca Juniors, la Juventus è ancora in lizza

Il contratto in scadenza a giugno 2025 ha messo in una posizione di forza il Boca Juniors che quest’estate ha rifiutato diverse offerte per cedere Valentin Barco. Ci sono diverse società pronte ad ingaggiarlo anche se al momento il club argentino non ha aperto a questo scenario. La Juventus resta a guardare anche se, nelle ultime ore, dopo il Manchester City e il Brighton, un altro club inglese s’è aggiunto alla lista delle pretendenti.

La Premier League è una destinazione preferita per Barco che è pronto a lasciare l’Argentina e il Boca Juniors: a sorpresa, il Chelsea è uscita fuori come una delle squadre concorrenti nella corsa per il terzino argentino che piace anche alla Juventus. A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net.

Il Chelsea s’è messo di mezzo ed è pronto a beffare la Juventus per Valentin Barco del Boca Juniors. Si ricorrono le voci riguardo l’addio del calciatore, che è pronto a lasciare il Sudamerica per arrivare in Europa e giocare con una big. Il giovane terzino ha mostrato le sue qualità grazie alla sua grande duttilità: con un gol e tre assist, in venti partite, è stata una delle rivelazioni del Boca Juniros.

Calciomercato Juventus: quanto costa Barco

Quanto costa Valentin Barco del Boca Juniors? Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra assai alta ma che rispecchia a pieno i parametri che ci sono in questo calciomercato.