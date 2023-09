Roma, esonero Mourinho: c’è un indizio dalla Capitale

Nuovi aggiornamenti sulla Roma: posizione ufficiale della società su José Mourinho. E’ a rischio esonero?

Ecco le ultimissime notizie che arrivano dalla Capitale e che riguardano José Mourinho. L’allenatore portoghese è reduce dal pesante ko contro il Genoa che ha alimentato il malumore da parte dei tifosi giallorossi. Una delusione enorme per la maggior parte dei romanisti che non s’aspettavano un avvio di stagione così in salita: cinque punti conquistati in appena sei giornate. Numeri incredibili che hanno sorpreso la piazza romanista che adesso chiede una svolta alla squadra.

In casa Roma c’è già una prima spaccatura: l’ambiente romanista ha scaricato José Mourinho. Settimana particolarmente complicata per lo Special One che, dopo Torino, è finito sotto accusa a causa della sconfitta rimediata contro il Genoa. Un 4 a 1 che pesa notevolmente sull’umore dei tifosi che sta perdendo fiducia sul tecnico portoghese che adesso sarà chiamato a dare una scossa all’interno ambiente romanista. Ecco le ultimissime riguardo l’ipotesi dell’esonero di Mourinho, ecco il sogno dei tifosi per la panchina.

Roma: esonero Mourinho dopo Genoa? Ecco cosa è successo

Questa sconfitta contro il Genoa ha aperto il dibattito a Roma, sul futuro di Mourinho che sembra aver perso anche la fiducia dell’ambiente e della tifoseria giallorossa. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2024 del portoghese.

Non è da escludere una presa di posizione da parte della società che sta a guardare e osserva la situazione dall’esterno. La speranza di tutti i romanisti è che molto presto possa arrivare la svolta anche se si valutano altre alternative, nel caso in cui tutto dovesse sprofondare la situazione.

E dalla Capitale già gira una strana voce sull’esonero di Mourinho e l’arrivo alla Roma di Antonio Conte che è il sogno della tifoseria.

Quale futuro per Mourinho alla Roma?

Non mancano le critiche per Mourinho che dopo Genoa è stato bersagliato sui social. Numerosi messaggi contro l’allenatore, che nel post partita ha ricordato di essere il tecnico che ha portato per la prima volta nella storia la Roma in due finali europee. Nonostante ciò, ad oggi si registra anche un record (in negativo) per i giallorossi: peggiore partenza in campionato dall’era dei tre punti. Ecco perché nell’ambiente sono iniziate delle riflessioni su Mourinho che sta perdendo la fiducia della Roma. La brutta sconfitta contro il Genoa ha fatto insorgere la piazza giallorossa che già chiede l’esonero del tecnico e l’arrivo di Antonio Conte in panchina.

Antonio Conte alla Roma al posto di Mourinho: ecco il sogno dei tifosi

Ad oggi resta solo un desiderio. Non ci sono possibilità di esonero per Mourinho che dovrà trovare un modo per risollevare l’ambiente romanista. Il tecnico, nel post partita dopo Genoa, è stato abbastanza chiaro. Adesso toccherà ai giocatori dare una risposta in campo.