Genoa: Gilardino annuncia due infortunati, i dettagli

Prima la gioia per il Genoa grazie alla per la netta vittoria, prima stagionale in casa, poi la delusione per il doppio infortunio: ecco le ultimissime sul Genoa, c’è l’annuncio di Alberto Gilardino.

Nuove indiscrezioni riguardo la lista degli infortunati del Genoa: ecco le parole dell’allenatore Gilardino che, nel post partita dopo Roma, ha fatto il punto della situazione riguardo gli infortunati.

Genoa: due infortuni dopo la Roma, l’annuncio di Gilardino

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria casalinga per 4-1 contro la Roma.

“Abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento, sono davvero contento. Ho incoraggiato i ragazzi durante la riunione tecnica e il risultato è stata una conseguenza. A tratti sono stati eroici, nonostante i due infortuni iniziali che potevano compromettere la partita”.

Infortuni Badelj e Strootman? “Li valuteremo nei prossimi giorni. Faranno degli accertamenti e delle visite strumentali che chiariranno meglio l’entità. Sono giocatori importanti per noi anche se all’interno della rosa ce ne sono altri di qualità, l’hanno dimostrato questa sera visto che chi è entrato ha offerto un grande impatto sulla gara”.