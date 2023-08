Serie A, infortunio e tegola durissima: problema alla caviglia , il comunicato

La tegola per il club di Serie A, ad una settimana dall’esordio in campionato col suo nuovo allenatore, è durissima.

L’infortunio riguarda un titolarissimo del quale, il nuovo tecnico che è appena arrivato dopo gli importantissimi risultati ottenuti dal suo predecessore, dovrà fare a meno per un po’ di tempo.

È il club ad aver comunicato le condizioni legate alla caviglia, dopo l’infortunio subìto nell’ultima partita disputata dal club, a praticamente sette giorni dall’esordio in campionato in Serie A.

Serie A, infortunio e tegola: guaio alla caviglia, le condizioni

Il club di Serie A, dopo la sfida giocata ieri, ha svelato le condizioni del proprio calciatore. Problemi in vista per la prima di campionato, con un’emergenza vera e propria per quanto riguarda le corsie.

Perché il problema non è di poco conto e su quella fascia si era già fatto male l’altro calciatore che è da considerare come alternativa diretta del nuovo allenatore, che è arrivato praticamente il mese scorso.

Secondo quanto riportato oggi, infatti, l’infortunio di Antonino Gallo è serio e riguarda la caviglia. Oggi il Lecce ha rilasciato un comunicato ufficiale, dal quale si possono dedurre i potenziali tempi di recupero per smaltire lo stesso infortunio.

Lecce, infortunio Gallo: le condizioni

Quel che segue è il comunicato ufficiale del Lecce, in merito all’infortunio alla caviglia per Antonino Gallo. Il terzino mancino, per fortuna, non vede la lesione dei legamenti, ma il problema non sarebbe comunque da poco. Ecco cos’ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il club salentino: “L’US Lecce comunica che il giocatore Antonino Gallo, uscito anzitempo dal campo da gioco durante il match disputato in Coppa Italia – Lecce-Como, ndr – si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia con notevole versamento articolare, ma senza lesioni legamentose”.

Ultime Lecce: i tempi di recupero per Gallo, emergenza in difesa

La notizia non è in ogni caso buona per il Lecce che, con il problema riscontrato da Antonino Gallo, non avrà a disposizione i suoi terzini sulla corsia mancina. Perché per un infortunio di tale portata, i tempi di recupero per smaltire il problema rischiano di essere dalle due alle tre settimane. E, sulla stessa fascia, il neo-acquisto Venuti, pure è finito KO per una lussazione alla spalla. Pertanto, sulla corsia mancina, ci sarà spazio per il solo giovanissimo Dorgu, classe 2004 danese.