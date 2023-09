Calciomercato, Thiago può arrivare in Serie A: rottura col Liverpool, c’entra Klopp

Rottura tra Liverpool e Thiago Alcantara, con Jurgen Klopp a fare da ago della bilancia nel prossimo calciomercato.

Bisogna fare attenzione a quelle che sono le notizie che arrivano in merito alla Serie A perché, secondo quanto informano i media internazionali, la situazione che vede protagonista lo spagnolo, può interessare alcuni club italiani.

Il motivo è legato alla possibilità di prenderlo a costo zero, con alcune squadre che si farebbero avanti davanti a tale opzione. Non è da escludere la possibilità di vedere la sua qualità in Serie A, specie in un club in particolare che ha bisogno di sistemare qualcosa in mezzo al campo, nel proprio reparto a tre.

Calciomercato, Thiago Alcantara in Serie A è possibile: rottura col Liverpool

Rottura col Liverpool, non c’entrerebbe il ritardo di condizione che sta facendo slittare le sue apparizioni in Premier League nell’annata che vede protagonista il Liverpool tra le candidate principali pure dell’Europa League, competizione che ormai Klopp e i suoi Reds non stavano vivendo da un bel po’ di tempo.

È sicuramente una stagione particolare quella che stanno vivendo all’Anfield, i tifosi del Liverpool che erano abituati a vedere i propri beniamini tra le migliori sfide della Champions League, ma il ricambio generazionale sta portando a diverse operazioni in uscita e tra queste c’è anche quella di Thiago Alcantara, giocatore che potrebbe finire in Serie A.

È rottura tra Liverpool e lo spagnolo, con Klopp ad insistere per la sua permanenza. Ma le cose sembrano oltrepassare le volontà dello stesso allenatore, con Thiago Alcantara che lascerebbe il Liverpool per il passaggio alla Juventus. I bianconeri non lo hanno tolta dalla lista dei desideri del club, con Cristiano Giuntoli che porterebbe un abile palleggiatore nel centrocampo formato da Rabiot e Locatelli, alla Juve.

Mercato Juventus, idea Thiago Alcantara: può arrivare gratis

Può arrivare gratis e farlo nella prossima estate, Thiago Alcantara può finire in Serie A e alla Juventus a costo zero. A riportare la notizia sul mancato rinnovo, con tanto di opposizione da parte di Jurgen Klopp che chiede a gran voce la sua permanenza malgrado le volontà di giocatore, entourage e dello stesso Liverpool, sono i colleghi di 90min.com. A non convincere il Liverpool sul rinnovo sono le sue condizioni, non ottimali, e che hanno spinto alle continue esclusioni da parte di Klopp che però crede ancora in lui.

Ultime sul Liverpool, senza rinnovo è un’occasione per la Juventus

Senza rinnovo è un’occasione per la Juventus che, dopo il caso Pogba, avrà bisogno di nuovi innesti per il suo futuro. Il Liverpool sembra non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto a Thiago Alcantara e in Serie A c’è solo un club disposto a sborsare cifre importanti per un ingaggio come quello che percepisce lui al Liverpool. Solo la Juventus, ad oggi, potrebbe permettersi il colpo Thiago Alcantara. E lo spagnolo, qualora la Juve ritrovasse la Champions League, ritroverebbe serenità in Serie A.