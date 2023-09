De Zerbi beffa il Milan: un altro giocatore in Premier League

Un altro giocatore in Premier League e la beffa riguarda sempre il Milan, dopo il passaggio di Tonali al Newcastle.

Questa volta a impensierire il Milan per quello che sarà il calciomercato del domani, è proprio Roberto De Zerbi che per il suo Brighton ha intenzioni serie sul rendere la squadra competitiva in vista del futuro che sarà roseo in Premier League.

Ha raggiunto l’Europa con il Brighton, cambiando per sempre la storia del club britannico, ma ora punta i grandi traguardi De Zerbi che crede nel progetto degli inglesi. E occhio perché il suo interesse s’intreccia nel calciomercato del Milan, considerando quelli che sono stati i rumors dell’ultima estate.

Calciomercato Milan, colpo del Brighton e beffa per Pioli

C’è un giocatore che fa letteralmente impazzire Roberto De Zerbi, che ha ricevuto il via libera per garantirsi una squadra a sua immagine e somiglianza, sotto la cura perfetta del Brighton che sta portando avanti un progetto a livello internazionale.

Il fascino della Premier, così come accadde per Tonali, può ancora una volta rappresentare una beffa per i rossoneri, che stavano pregustando un affare low cost, ma di importantissima caratura qualitativa.

Perché il Milan aveva serio interesse di piazzare il colpo gratuito che porta a Nico Williams, talento spagnolo che piace anche alle big della Liga, ma che potrebbe a questo punto lasciare la Liga per accasarsi al Brighton.

Mercato Milan, Nico Williams verso il Brighton: la notizia

Nico Williams piace a mezza Europa e il Milan ha tentato a più riprese di capirne la possibilità dell’operazione considerando la situazione contrattuale che vive all’Athletic Bilbao. Il calciatore è infatti in scadenza, il suo contratto avrà scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e i rossoneri, attraverso quelle che sono le operazioni che vedono protagonisti i giovani più interessanti in Europa – magari appunto a costo zero -, erano pronti a creare un filo diretto col suo entourage. A preoccupare il Milan è la possibilità dei Brighton di investire già a gennaio, presentando un’importante offerta che, senza rinnovo, risulterà irrinunciabile per il club dei Los Leones.

Milan, che beffa dal Brighton: le cifre del colpo Nico Williams

Nico Williams dunque può arrivare già a gennaio in Premier League, non finendo al Milan a titolo gratuito nella prossima estate. Secondo quanto riportano da Fichajes.net, dalla Spagna, il Brighton avrebbe proprio intenzione di annientare la concorrenza che c’è per il suo cartellino, andando a sborsare una cifra intorno ai 25-30 milioni per portarsi a casa il gioiello classe 2002, fratello dell’altro Williams, Inaki, che pure continua ad essere presente nei radar dei rossoneri.