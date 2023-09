Osimhen via dal Napoli a gennaio: arriva la conferma

Victor Osimhen lascerà il Napoli nella sessione di mercato di gennaio: arriva la conferma, i tifosi sono increduli.

Il Napoli, dopo tre partite, è tornato finalmente a sorridere in Serie A travolgendo con un perentorio 4-1 l’Udinese nel turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata.

Gli azzurri hanno dominato la partita dall’ultimo minuto, come confermato anche dal tecnico dei bianconeri Sottil ed hanno meritato di portare a casa i 3 punti. Oltre al Napoli, torna a sorridere anche Victor Osimhen che ha firmato il gol del 2-0 e ritornando a segnare dopo ben 270′, una rarità per l’attaccante nigeriano considerando i numeri pazzeschi della scorsa stagione.

Un gol che serviva come il pane ad Osimhen che si è tolto le scorie del rigore fallito contro il Bologna ed ha messo da parte quanto accaduto nelle ultime 48 ore. Dopo il diverbio avuto con Rudi Garcia a Bologna per essere stato sostituito, il bomber azzurro è stato protagonista di un video pubblicato su TikTok dal Napoli stesso che non è andato giù al suo agente Calenda che ha minacciato di adire per vie legali, accusando i partenopei di mancanza di rispetto.

Osimhen lascia il Napoli: la conferma sciocca i tifosi

Nella sfida contro l’Udinese, Osimhen è stato bravo ad isolarsi dalle polemiche extracampo ed ha fatto ciò che meglio sa fare, ovvero essere decisivo e leader di questa squadra. Tuttavia, ciò non è bastato a frenare le voci sul suo futuro ed è arrivata una conferma sull’addio del bomber nigeriano già a gennaio che ha scioccato i tifosi azzurri.

Victor Osimhen è stato fondamentale nelle cavalcata verso lo storico terzo scudetto per il Napoli ed anche quest’anno l’attaccante azzurro vuole sentirsi tale. Fondamentale lo è anche per la società partenopea che ormai da tempo sta lavorando per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026, ma al momento la trattativa è in una fase di stand-by.

Uno stallo che ad Osimhen non sta piacendo e questo, unito ai recenti episodi che lo hanno visto protagonista, ha dato nuova energia vitale alle voci sul suo futuro che lo vogliono lontano da Napoli. E nelle ultime ore è arrivata addirittura la conferma dei bookmakers riguardo la partenza di Osimhen già nella sessione di mercato di gennaio, con le quote del suo trasferimento che sono letteralmente crollate.

Una conferma che ha scioccato i tifosi del Napoli che sono sempre più preoccupati per le sorti del loro idolo. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che il gol firmato contro l’Udinese possa servire a ribaltare la situazione e a riavvicinare Osimhen non solo a Garcia, ma anche alla società per poter finalmente risolvere la situazione legata al suo contratto e remare tutti insieme verso un unico obiettivo, ovvero quello di rivincere lo scudetto.