Dall’estero confermano: “Pogba sarà sostituito con un figlio d’arte”

Colpo di scena in casa Juventus, per quanto riguarda il sostituto diretto di Pogba che dirà addio ai bianconeri.

La società bianconera risolverà infatti il contratto con il giocatore francese, dopo la vicenda legata all’antidoping, per andare verso un grandissimo talento straniero, figlio d’arte di un ex Juventus.

Un colpo di scena vero e proprio che riguarderà infatti il giocatore in arrivo in Serie A, dopo un lungo corteggiamento. Si tratta del francese che è seguitissimo dai migliori club d’Europa.

Calciomercato Juventus, un altro figlio d’arte in Serie A: sostituisce Pogba

Sta brillando in Francia, con la maglia del Nizza, un altro figlio d’arte potrebbe ora finire in Serie A.

Col mercato chiuso ma con la volontà di fare le cose in grande, la Juventus a gennaio andrà a caccia di un importante calciatore per il centrocampo di Massimiliano Allegri, dopo aver risparmiato qualcosa nell’ultimo mercato estivo, fatto di un mercato diverso dal solito.

Cristiano Giuntoli e la Juventus già da tempo, sono sul centrocampista del Nizza, Khephren Thuram. Fratello di Marcus che è approdato all’Inter e figlio di Lilian, ex difensore storico appunto della Juventus e del Parma in Serie A.

Mercato Juventus, via Pogba e dentro Thuram: la notizia

Riportata prima da Calciomercato.com, anche all’estero confermano le questioni che riguardano il calciomercato della Juventus sul colpo Khephren Thuram come sostituto diretto di Paul Pogba.

Ha deciso di restare al Nizza un altro anno, ma secondo quanto riportato da Fichajes.net che parla dell’interesse anche dell’Atletico Madrid, Khephren Thuram a gennaio potrebbe finire alla Juventus per sostituire Pogba. Quest’ultimo, attraverso i propri legali, è in trattativa con la Juve per capire cosa fare da qui in avanti, considerando la sua squalifica per doping che potrebbe essere di addirittura quattro anni.

Ultime Juventus, le cifre del colpo Thuram

Tra i soldi risparmiati dalla Juventus, il budget potrebbe essere utilizzato per il colpo Thuram. C’è da convincere il club della costa francese che, nella serata di venerdì, ha trovato una vittoria importante contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. Tra i protagonisti in Ligue 1 c’è appunto Thuram che ha un valore di mercato enorme.

Si partirà infatti da una base economica di 30 milioni e, per dare un nuovo titolare ad Allegri, la Juventus potrebbe spenderli proprio per lui. Raggiungerebbe il fratello Marcus, probabilmente sotto consiglio del padre Lilian Thuram che conosce benissimo l’ambiente bianconero.