Torna il grande ex all’Inter: accordo a un passo

L’Inter sta cercando di riportare a casa un grande ex che i tifosi non hanno mai dimenticato: l’intesa tra le parti è stata quasi raggiunta.

Nel corso dell’estate l’Inter ha rinnovato la sua rosa e i tifosi sono stati costretti a salutare alcuni giocatori che negli ultimi anni hanno dato un grande contributo al club, consentendo ai nerazzurri di raggiungere successi importanti.

Basti pensare a Edin Dzeko, che si è accordato con il Fenerbahce, e Milan Skriniar, che aveva già raggiunto da tempo un accordo con il Paris Saint-Germain. Anche Marcelo Brozovic, vera e propria colonna dell’Inter di queste ultime stagioni, ha deciso di volare in Arabia e cominciare una nuova avventura con l’Al-Nassr.

Ma c’è anche un altro importante giocatore che ha lasciato la Beneamata dopo tantissimi anni. Stiamo parlando di Samir Handanovic, che ha salutato i colori nerazzurri alla fine di giugno dopo aver difeso la porta del club milanese per 11 stagioni. L’Inter non ha infatti rinnovato il contratto al portiere sloveno, che ha compiuto 39 anni lo scorso luglio.

In queste settimane non è arrivata alcuna proposta concreta per Handanovic, che resta quindi svincolato e in attesa di qualche chiamata. Tuttavia, negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’idea di smettere con il calcio giocato e appendere i guantoni al chiodo per iniziare una nuova avventura.

Handanovic torna all’Inter: tifosi entusiasti

Handanovic, infatti, potrebbe intraprendere nuove attività rimanendo sempre nel mondo del calcio. Un’ipotesi che potrebbe stuzzicare proprio l’Inter, che avrebbe bisogno di una figura così esperta da inserire in società.

La prima idea è quella di provare a trovare per Handanovic un posto nello staff di Simone Inzaghi, anche se attualmente i nerazzurri sono coperti con il preparatore Gianluca Spinelli, ex Chelsea e PSG.

Molto più fattibile, invece, la pista che porta Handanovic a diventare un nuovo elemento della società del presidente Zhang. Il numero uno nerazzurro ha grande stima del portiere sloveno e sarebbe ben felice di riaccoglierlo all’interno della famiglia Inter. Stando alle indiscrezioni arrivate in queste ultime ore sembra che Handanovic stia seriamente valutando questa proposta e si sarebbe preso del tempo per decidere.

Se nelle prossime settimane il portiere 39enne non riceverà alcuna proposta accettabile il suo futuro potrebbe davvero essere dietro la scrivania. Anche se in un’altra veste, Handanovic potrebbe ancora dare il suo contributo alla causa nerazzurra.