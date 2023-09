Durissimo striscione dopo il caso in Serie A: “Fai il tuo dovere” – FOTO

Durissima contestazione con uno striscione per la situazione che si è creata a causa del caso mediatico in Serie A.

I tifosi si fanno sentire, dopo quanto è successo all’interno della società con la rottura totale tra giocatore e calciatore a causa di quanto accaduto in settimana, con dichiarazioni al veleno da parte della dirigenza che si è esposta pubblicamente.

Per voce del ds, in Serie A, si è fatta chiarezza sulla situazione che è legata al giocatore, finito escluso dalle scelte per alcune questioni che lo hanno riguardato. Stasera un colpo di scena, con lo striscione esposto fuori allo stadio, per quello che fino a poco tempo fa era considerato un eroe.

Da eroe a calciatore preso di mira: striscione durissimo di contestazione

Da eroe a calciatore al quale si chiede di far il proprio dovere, attraverso uno striscione in cui il messaggio che appare è molto chiaro.

Chissà se sarà recepito in base alla possibilità o meno di scendere in campo che potrebbe essere data dal suo allenatore, qualora dovesse scegliere di schierarlo nella sfida di lunedì per il posticipo in Serie A.

Nella serata di lunedì infatti c’è il match alle 18 e 30 tra Salernitana e Torino, match nel quale potrebbe non rivedersi Boulaye Dia. Da eroe a calciatore preso di mira dai tifosi, per alcuni comportamenti che non sarebbero piaciuti alla Curva Sud Siberiano. Di seguito, il messaggio apparso con Dia protagonista all’esterno dello stadio Arechi.

“Dia fai il tuo dovere”, lo striscione apparso allo stadio Arechi

Messaggio diretto e senza mezzi termini, i tifosi chiedono professionalità da parte di Boulaye Dia, centravanti che fino a poco tempo fa è stato amatissimo a Salerno. Con la Salernitana una storia sgualcita dal suo recente mancato trasferimento, che avrebbe probabilmente desiderato, ma non realizzato con permanenza a Salerno.

E adesso che farà “tardi” per aggregarsi in vista della sfida contro il Torino, Boulaye Dia viene contestato con uno striscione esposto in serata: “Il calcio moderno non ha più miti e bandiere. Dia scendi in campo e fa il tuo dovere!”. La firma sullo striscione è della Curva Sud Siberiano.

Ultime su Dia: cosa succede adesso alla Salernitana

La Salernitana potrebbe reintegrare Dia, ma probabilmente non succederà nell’immediato. Almeno per ora perché, impegnato con la Nazionale, Dia arriverà tardi e a ridosso della sfida contro il Torino. Nella sfida contro i granata potrebbe rivedersi ancora Botheim a guidare l’attacco.