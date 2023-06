Calciomercato Serie A: Cavani sta firmando, ha scelto il nuovo club

Edinson Cavani è pronto a firmare con la sua nuova squadra e iniziare una nuova avventura. L’attaccante uruguaiano è stato convinto e ha trovato il nuovo club.

Le prossime ore saranno decisive per capire che fine farà il giocatore pronto ad una nuova sfida all’età di 36 anni. C’è ancora una squadra che ha deciso di andare forte su di lui.

Il club dovrà però convincere il Valencia a cederlo e portarlo via dalla Liga Spagnola, perché il contratto attuale del giocatore è in scadenza nel 2024 con l’attuale società. Non dovrebbero però esserci particolari problemi per liberarlo.

Calciomercato: occasione Serie A per Cavani

In passato l’Italia è stata la sua seconda casa, perché molto giovane il bomber uruguaiano ha lasciato il proprio paese all’età di 20 anni per approdare nel Sud per firmare con il Palermo che ha creduto fortemente in lui. Dopo qualche anno la grande occasione del Napoli, dove Cavani si è consacrato ed è stato incoronato come uno dei migliori bomber del calcio mondiale per tre anni segnando una continuazione fino ad arrivare poi a vestire la maglia del Paris Saint Germain per 7 lunghi anni. Poi gli ultimi anni di carriera al Manchester United dove però è stato sfortunato con gli infortuni e ora il Valencia dove la passata stagione ha segnato 7 reti e 2 assist in 28 presenze utili per salvare il club dalla retrocessione.

Per molti di questi anni si è parlato di un suo ritorno in Italia per tornare a giocare ancora una volta in Serie A. Più volte ci sono stati contatti con diversi club che hanno provato a contattare Cavani e chiudere il suo acquisto, come lui stesso ha ammesso. Anche le grandi squadre come Juve, Milan, Inter e Roma ci hanno provato. Lui però per rispetto e l’amore di Napoli (dove ancora vivono i suoi figli con la sua ex moglie) in Italia non ha mai più voluto giocare con nessuno.

Ora però si parla di quello che può essere un nuovo trasferimento di Cavani che sembra intenzionato ad accettare l’importante offerta che sta per arrivare da un altro club. Andrebbe a giocare con uno dei calciatori più forti della storia del calcio e farebbe coppia con lui in attacco.

Calciomercato: Cavani in Arabia Saudita, c’è l’Al Nassr

L’Arabia Saudita è pronta a convincere anche Edinson Cavani a trasferirsi lì per una maxi offerta: c’è l’Al Nassr. L’attaccante è pronto ad una nuova avventura fuori Europa, dove tantissimi suoi colleghi stanno accettando di giocare.

Ora l’Al Nassr dovrà convincere il Valencia a liberare Cavani e per lui poi sarà pronto un super contratto di 2-3 anni per chiudere magari lì la carriera da calciatore.

Al Nassr: Cavani insieme a Ronaldo

L’Al Nassr ha messo nel mirino Cavani ed è pronta a formare una super coppia d’attacco con Cristiano Ronaldo per provare a vincere tanto in Arabia Saudita nei prossimi anni. C’è attesa per i prossimi giorni.