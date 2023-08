Calciomercato Roma, Mourinho sorride: tris di acquisti in arrivo

Dopo settimane di stallo il calciomercato della Roma parrebbe essersi una volta e per tutte, finalmente, sbloccato. Definite le cessioni di Ibanez all’Al Ahli e quella di Matic al Rennes, ed incassate le cifre pattuite con i rispettivi nuovi club dei due giocatori, Tiago Pinto avrebbe immediatamente messo mano alle casse della società per regalare a Mourinho i rinforzi richiesti per completare la formazione giallorossa in vista dell’imminente inizio di stagione.

In tutto questo, però, il direttore generale della Roma non si sarebbe limitato ad un solo acquisto. Stando alle ultime notizie, infatti, la Lupa starebbe definendo gli ultimi dettagli per addirittura un trittico di nuovi arrivi che fanno decisamente balzare alle stelle l’entusiasmo della piazza capitolina.

Calciomercato Roma, tris di acquisti: uno ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, che pare essersi finalmente una volta e per tutte sbloccato, grazie anche e soprattutto alla ricca cessione di Ibanez all’Al Ahli.

Con l’addio del brasiliano la società ora non ha più scuse, deve investire, anche perché Mourinho continua a chiedere a gran voce rinforzi per completare la sua rosa in vista dell’imminente inizio di stagione. Al momento questa Roma è un gradino sotto alle prime quattro dello scorso campionato, ed è per questo che lo Special One starebbe spingendo affinché Tiago Pinto lo accontenti, anche perché il tempo stringe. “La pazienza è la virtù dei forti”, ed anche in questo caso il portoghese ha dimostrato di essere uno fra i più forti in assoluto, dato che la Roma sarebbe pronta ad accontentarlo. Stando alle ultime notizie, infatti, la Lupa è praticamente vicina a chiudere addirittura un tris di colpi in entrata, con uno di questi ad un passo -imminente- dalla realizzazione.

Più precisamente, stando a quanto riportato da Sky Sport, il primo dei primi tre rinforzi che la Roma metterà a disposizione di Josè Mourinho in questo calciomercato potrebbe essere Duvan Zapata, dato che le distanze fra i giallorossi e l’Atalanta si sarebbero notevolmente ridotte nelle ultime ore.

Roma, Duvan Zapata è sempre più vicino: le ultime

Dopo aver perso Morata prima e Scamacca poi, la Roma ha imparato la lezione ed avrebbe lavorato per chiudere in tempi brevi per l’arrivo di Duvan Zapata dall’Atalanta, riuscendoci anche a quanto pare.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Tiago Pinto sarebbe sempre più vicino ad accontentare le richieste della Dea per regalare almeno un attaccante a Mourinho. Al momento la distanza fra la domanda e l’offerta è davvero minima, e l’impressione è che la strada fra i due club si possa trovare a metà strada casomai con l’inserimento di un diritto di riscatto di circa 7 milioni di euro. Nelle prossime ore si tratterà ancora.

Non solo Zapata: Mourinho si consola con altri due acquisti

Costretto a dire addio a Matic, Josè Mourinho potrebbe essere presto consolato dalla Roma non solo con Duvan Zapata ma anche con un altro doppio acquisto in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, Leandro Paredes e Renato Sanches sono vicinissimi a vestire la maglia giallorossa a partire da questa stagione, con l’argentino che potrebbe tornare nella capitale dopo il 2016.