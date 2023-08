Calciomercato Inter: stanno prendendo l’attaccante, colpo da 35MLN

Novità di calciomercato sul prossimo attaccante che intende prendere l’Inter. Dopo Arnautovic è previsto un nuovo colpo, ecco i dettagli.

C’è attesa in casa Inter in merito al prossimo acquisto in avanti. Dopo Arnautovic, che sarà ufficiale quest’oggi, i dirigenti nerazzurri sono pronti a sondare il terreno anche per quanto riguarda un giovane attaccante che può completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Il solo Arnautovic non basta: l’Inter cerca un nuovo attaccante per questo calciomercato estivo 2023. Ci sono vari sondaggi da parte dei neroazzurri che prima dovranno liberare Correa. Con la cessione dell’argentino potrebbe arrivare un nuovo calciatore lì in avanti. Nel mirino della società ci sono vari profili: da Taremi fino a Morata, che continua ad essere un obiettivo nonostante l’opposizione dell’Atletico Madrid. Intanto, dalla Francia rilanciano la notizia relativa ad un vecchio pallino di Piero Ausilio.

Calciomercato Inter: nuovo attaccante, ecco gli aggiornamenti

Manca sempre meno alla fine del calciomercato. L’Inter è tra le società più attive, i nerazzurri sono a lavoro per risolvere la questione relativa a Samardzic e al prossimo attaccante che insieme ad Arnautovic dovrà completare il reparto offensivo.

L’attaccante del Bologna si può già considerare un nuovo giocatore dell’Inter. Con il Bologna è stato trovato l’accordo sulla base di 8 milioni di euro. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità. Per quanto riguarda il secondo colpo in attacco, tutto dipende da Joaquin Correa. L’argentino è sul piede di partenza anche se al momento non sono arrivate offerte concrete per l’ex Lazio che può continuare la sua avventura in nerazzurro.

Intanto, dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato in merito ad un obiettivo dell’Inter. La società, che ha seguito a lungo il calciatore, rischia di dover rinunciare al giocatore che è ad un passo dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da FootMercato, c’è il West Ham sulle tracce di Elye Wahi che è pronto a lasciare il Montpellier.

Calciomercato: beffa Inter, Elye Wahi al West Ham

Elye Wahi è pronto a lasciare il Montpellier. L’obiettivo di calciomercato dell’Inter, protagonista la scorsa stagione con 19 gol in Ligue 1, è nel mirino di alcune società inglesi. Tra le più attive c’è sicuramente il West Ham che ha già pronta una proposta da 35 milioni di euro. Sullo sfondo anche Chelsea, Tottenham, Eintracht Francoforte e PSG. Ma ad oggi gli Hammers sono avanti nella trattativa per l’arrivo di Wahi che può lasciare la Francia e vivere una nuova esperienza in Inghilterra.