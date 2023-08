Marotta fulminato: servono 45 milioni

Marotta riceve brutte notizie: il mercato in entrata dell’Inter si complica e urge cambiare rapidamente strategia con l’inizio della Serie A che si avvicina.

Non si può dire che il mercato dell’Inter sia stato deludente fin qui, anzi i nerazzurri sono riusciti a piazzare le importanti cessioni che prevedevano e a portare in rosa tanti rinforzi a costo contenuto. Ci sono, però, ancora dei ruoli da riempire, e la situazione, giorno dopo giorno, sembra più complicate del previsto per Beppe Marotta. Dall’Inghilterra arriva la notizia che uno degli obiettivi del club milanese è sì cedibile, ma per una cifra fuori scala per le finanze nerazzurre.

Attualmente, la dirigenza interista sta cercando di chiudere alcune operazioni, come Sommer in porta – arrivato a Milano nella serata di ieri – e Samardzic a centrocampo. Due arrivi ormai sicuri, che però lasciano aperti altri problemi di formazione per Simone Inzaghi, che necessita di un altro portiere, di un difensore e soprattutto di un centravanti. Saltato Lukaku, ormai anche Scamacca è sfumato, diretto a sorpresa all’Atalanta, e le opzioni sul tavolo di Marotta si fanno sempre più ridotte, specialmente se non si vuole spendere troppo.

Una delle situazioni finora molto sottovalutate è relativa alla difesa, dove l’addio di Skriniar ha aperto un vuoto che l’arrivo di Bisseck non può certo riempire. Il giovane difensore tedesco è un buon rincalzo con delle interessanti prospettive, ma oggi all’Inter manca un centrale di grande valore per far rifiatare i titolari. Bastoni, De Vrij e Acerbi sono gli unici centrali di ruolo su cui Inzaghi può fare affidamento, a meno di non adattare di nuovo Darmian o Dimarco come braccetti laterali.

La richiesta è 45 milioni: sfuma anche il difensore cercato da Marotta

L’idea della dirigenza nerazzurra era quella di portare in nerazzurroTrevor Chalobah, 24enne difensore del Chelsea da tempo seguito dalle big della Serie A. L’ultima stagione lo ha visto scendere in campo in ben 33 occasioni con i Blues, ma l’arrivo in panchina di Pochettino lo ha ormai confinato ai margini della squadra. Secondo ‘Football Insider’, con l’aggiunta di Alex Disasi, appena acquistato dal Monaco, il Chelsea avrebbe deciso di cedere il suo difensore, ma la cifra richiesta non è bassa.

La testata britannica sostiene come servano 45 milioni, molti per un difensore centrale, ma soprattutto troppi per l’Inter, che ha altre spese in ballo, e che non spenderebbe così tanto neppure per un attaccante. Questa notizia rappresenta di sicuro un problema per le strategie di Marotta e Ausilio, che non hanno molte altre soluzione fattibili per rinforzare la difesa. La presenza in rosa, come detto, di due giocatori duttili come Darmian e Dimarco potrebbe a questo punto convincere l’Inter ad abbandonare i piani per un nuovo centrale.